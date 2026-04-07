[속보]충격! 삼성 대형악재,김성윤 끝내 "옆구리 3.5cm 손상, 3주 진단...그래도 희망은" 끝없는 부상 악령

12일 대전한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 시범경기. 삼성 김성윤이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.12/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 타선의 핵 외야수 김성윤(27)이 결국 옆구리 부상으로 전력에서 이탈했다.

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캠프부터 시즌 초반 내내 부상 악재가 끊이지 않고 있는 삼성은 엔트리에 변화를 주며 위기 극복에 나섰다.

삼성 박진만 감독은 7일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA 타이거즈와의 시즌 첫 경기를 앞두고 김성윤의 엔트리 말소 소식을 전했다.

박 감독은 "정밀 검진 결과 왼쪽 옆구리 근육이 3.5cm 정도 손상됐다는 진단이 나왔다"며 "병원 소견으로는 재활에 약 3주가 소요될 것으로 보인다"고 밝혔다. 김성윤은 4일 수원 KT전 2회말 1사 1, 2루 수비 때 이강민의 우전 적시타를 홈으로 송구한 뒤 옆구리 쪽에 통증을 느꼈다. 곧바로 함수호로 교체됐다.

12일 대전한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 시범경기. 삼성 박진만 감독이 득점한 김성윤을 반기고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.12/

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불행 중 다행인 점은 부상 부위의 특성이다.

박 감독은 "왼쪽 옆구리 쪽이라 스윙을 끝까지 돌릴 때만 통증이 있는 상태다. 본인도 통증이 없다고 하니 생각보다 복귀가 빠를 수도 있다"고 진단 보다 조기 복귀 가능성을 시사했다.

삼성은 김성윤이 타격만 가능해진다면 수비 투입이 어렵더라도 대타 자원으로 우선 활용하는 방안을 고려하고 있다. 박 감독은 "김성윤 선수가 우리 팀 타선에서 차지하는 비중이 크다"며 "치는 데 문제가 없다면 콜업할 계획"이라며 핵심 자원의 조기 복귀에 대한 기대감을 내비쳤다.

삼성은 김성윤이 빠진 자리에 외야수 김태훈을 등록했다.

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최근 삼성 뿐 아니라 리그 전반에 걸쳐 부상 선수가 속출하는 상황에 대해 박 감독은 '날씨'를 주요 원인으로 꼽았다.

박 감독은 "다른 팀들도 그렇고 부상 선수가 계속 나오고 있다"며 "갑자기 추워진 날씨가 변수다. 선수들이 추위를 잘 이겨내고 근육 부상을 방지하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

이날은 광주에서 양현종에게 강한 베테랑 외야수 김헌곤이 김성윤 자리인 우익수로 선발 출전한다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com