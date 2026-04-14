'아니 벌써' 목요일 2000경기 돌파. 어느새 레전드 바로 뒤. 박용택 이름 지울 레전드 된다[SC 포커스]

2022 KBO리그 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 경기가 3일 잠실야구장에서 열렸다. 오늘 은퇴식을 갖는 박용택이 주장 오지환에게 축하의 꽃다발을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2022.07.03/

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 오지환이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

LG 오지환이 2023년 한국시리즈 우승 후 축승회에서 한국시리즈 MVP에게 수여된 롤렉스 시계를 차고 손을 들어 보이고 있다. 사진제공=LG 트윈스

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"LG에서 가장 많이 뛴 선수로 기억됐으면 좋겠다."

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LG 트윈스 오지환은 최근 진귀한 최고령 기록을 세웠다. 지난 8일 창원 NC 다이노스전에서 최고령 그라운드 홈런을 친 것.

2-3으로 뒤진 8회초 2사 2루서 가운데 담장을 직접 맞히는 큰 타구를 쳤고, 상대 중견수 최정원이 잡으려 점프했지만 못잡았고, 좌,우익수가 커버를 하지 못한 가운데 최정원이 펜스맞고 튀어 나온 공을 다시 잡아 던지는 사이 오지환이 전력질주로 홈까지 달려 역전 2타점 그라운드 홈런을 기록했다.

오지환에겐 2012년 이후 두번째 그라운드 홈런.

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그런데 무려 36년만에 최고령 그라운드 홈런의 새 주인공이 됐다. 김재박 전 감독이 LG 시절인 1990년 6월 10일 잠실 삼성전서 36세 18일로 기록한 이후 주인이 바뀌지 않았는데 이번에 오지환이 36세 27일로 9일을 넘겨 최고령 그라운드 홈런 타자가 됐다.

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2009년에 입단했으니 어느덧 프로 18년차의 베테랑. 점점 기록에 최고령이라는 단어가 붙기 시작한다.

지난 2023년 29년만에 LG를 한국시리즈 정상에 올려놓으며 한국시리즈 MVP에 올라 금고에 잠자고 있던 롤렉스 시계를 손목에 찼던 오지환은 점점 LG의 레전드가 되고 있다.

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 2회말 1사 2,3루 LG 박동원 희생타 때 오지환이 홈을 파고들고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

1일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 오지환이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.01/

22일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 시범경기. 3회초 무사 2루 LG 오지환이 1타점 2루타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.22/

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통산 1997경기에 출전해 1793안타를 쳤고, 181홈런과 940타점을 올렸다. 12일 SSG 랜더스전에 기록한 350번째의 2루타는 역대 21번째 기록이었다. 빠지지 않고 뛴다면 16일 잠실 롯데 자이언츠전서 통산 2000경기를 달성하게 된다. 역대 23번째 대기록을 쓴다.

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오지환의 눈도 최다 경기다. 오지환은 "최고령 기록이라고 하면 LG에서 가장 많이 뛴 선수로 기억됐으면 한다. 유격수로 오랫동안 뛰면 좋을 것 같다. 아직 밀린다는 생각은 들지 않는다"고 말했다.

역대 LG 선수 중 최다 경기 출전은 LG의 레전드인 박용택의 2237경기다. 240경기 차이가 난다. 한시즌에 120경기 이상을 출전한다고 보면 내년시즌엔 박용택의 기록을 뛰어넘어 LG 프랜차이즈 최다 경기 출전자가 될 수 있다.

박용택이 가지고 있는 현재 역대 4위이자 LG 타자 최다 안타인 2504개의 안타와는 711개 차이. 한시즌에 100개 정도를 친다고 가정하면 7시즌이 필요하다. LG 프랜차이즈 최다 홈런 기록엔 가까이 다가서고 있다. 박용택의 213개에 32개차이다. 타점도 1192개의 박용택의 기록과 252개 차이로 3~4년 정도 꾸준히 뛴다면 뛰어 넘을 수 있는 수치다.

이제 LG에 오지환의 시대가 다가왔다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com