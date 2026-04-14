'2번 이혼' 황신혜, 장윤정·정가은도 아는 ♥남자친구 공개 "사진까지 전송" ('같이삽시다')

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[스포츠조선 정유나 기자] '황신혜의 같이 삽시다' 황신혜가 돌연 '남자친구'를 언급해 그 정체에 관심이 쏠렸다.

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15일 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'는 고군분투하며 나 홀로 아이를 키우는 연예계 대표 싱글맘들의 동거 생활을 담은 프로그램이다.

다친 맏언니 위한 힐링 데이

발에 골절상을 입어 울적한 황신혜를 위해 장윤정과 정가은이 특별한 '힐링 데이'를 계획한다. 두 동생은 언니를 위한 휠체어를 준비하는데, 예상 밖의 과한(?) 챙김에 황신혜는 당황을 감추지 못한다. 이어지는 첫 번째 힐링 코스는 동·서양 식물을 한곳에서 볼 수 있는 온실 식물원 나들이로, 세 사람은 다채로운 식물 구경에 매료된다. 특히 독특한 나무를 발견한 황신혜는 호기심이 폭발해 "남자 친구에게 물어봐야겠다"라며 나무 사진을 찍어 보낸다. 과연 그녀가 연락한 '남자 친구'의 정체는 누구일지 궁금증을 자아낸다.

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신혜의 '발'이 되어준 동생들

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두 번째 힐링 코스로 레일바이크를 선택한 동생들은 황신혜의 '발'을 자처한다. 다친 신혜 대신 열심히 페달을 밟는 것에 이어서 아재 개그와 삼행시까지 동원하며 맏언니의 웃음 사냥에 총력을 다하는 모습으로 재미를 더한다. 종착지에 도착한 세 사람은 옛 기차역의 정취를 느끼며 과거의 추억에 젖어 드는가 하면, 평소 전하지 못한 고마움과 애정을 고백하며 우정을 다진다.

봄철 보양식으로 영양 보충

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마지막 힐링 코스로 영양 가득한 봄철 보양식을 준비한다. 제철 주꾸미, 키조개, 더덕 등 싱싱한 식재료로 어떤 음식을 만들지 기대를 모은다. 요리 도중, 애정 장면을 둘러싼 솔직한 연애 토크가 이어진다. 정가은이 과거 연인이 키스신을 찍었을 때 질투를 느꼈던 경험을 털어놓자, 황신혜 역시 연인을 배려해 애정 장면을 숨기려 했던 일화를 전해 눈길을 끈다. 이어 황신혜에게 딸이자 배우인 이진이의 애정 장면 허용 여부를 묻자, "개연성이 있는 장면이라면 직접 설득까지 할 수 있다"고 밝혀 선배 연기자로서의 면모를 보인다.

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동생들이 준비한 '신혜 데이'는 4월 15일 수요일 저녁 7시 40분, KBS1 <황신혜의 같이 삽시다>에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com