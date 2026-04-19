4할타자 전병우의 폭격. 김영웅 오면? 박진만 감독 "지금도 고민할게 많은데..."

삼성 전병우가 18일 LG전 승리 후 박진만 감독과 하이파이브를 하고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈

삼성 전병우가 결정적 스리런포를 쳤다. 사진제공=삼성 라이온즈

삼성 전병우가 시즌 첫 홈런을 친 뒤 홈런 점퍼를 입고 동료들과 하이파이브를 하고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 권인하 기자]김성윤이 다치더니 대신 나간 김태훈이 또 다쳤다. 3루수 김영웅이 부상당해 빠졌고, 주장 구자욱마저 다쳐서 내려갔다. 계속 들려오는 부상소식.

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그런데 신기하게 삼성 라이온즈는 계속 이긴다. 어느덧 7연승을 달리며 단독 1위를 질주하고 있다.

대신 올라온 선수들이 맹활약을 펼치며 주전들의 공백을 120% 메워주고 있기 때문.

특히 3루수로 나서고 있는 전병우의 활약이 대단하다. 김영웅이 다치면서 지난 11일 NC전부터 3루수로 선발 출전하고 있는데 그 6경기서 타율 4할(25타수 10안타) 1홈런 10타점 6득점을 기록 중이다. 출루율 0.483, 장타율 0.560으로 OPS가 1.043이나 된다.

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18일 대구에서 열린 LG 트윈스와의 홈경기에선 시즌 첫 홈런을 터뜨리며 팀을 승리로 이끌었다. 2-0으로 앞선 4회말 무사 1,2루서 상대 선발 임찬규의 141㎞의 바깥쪽 직구를 밀어쳐 우측 담장을 넘겼다 4타수 2안타 3타점의 맹활약으로 승리의 히어로가 됐다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 8회초 2사 1,2루 삼성 김영웅이 적시타를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 8회초 2사 1,2루 삼성 김영웅이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 두산의 경기. 6회 삼진을 당하고 있는 삼성 김영웅. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.31/

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박진만 감독은 "부상 선수들이 많은데 새로온 선수들이 너무 잘해주고 있다"며 "특히 전병우 선수가 너무 잘해주고 있어서 우리가 흐름을 잘 이어가는 것 같다"며 전병우를 칭찬했다.

김영웅은 햄스트링 부상으로 복귀까지는 3~4주 정도가 필요하다. 이제 일주일이 지났으니 이젠 2~3주 뒤면 돌아올 수 있다.

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그런데 김영웅은 부상전까지 타율 1할7푼1리(41타수 7안타)의 부진을 보였다. 전병우가 오히려 더 잘치고 있으니 만약 김영웅이 부상에서 돌아왔을 때 정작 누굴 써야하는 고민이 될 수 있을 듯.

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박 감독에게 미리 물어보니 "아직 영웅이가 돌아오려면 시간이 필요하다"면서 "영웅이가 올 때까지 병우가 계속 이런 좋은 흐름을 이어 간다면 그때 고민을 해보겠다. 지금도 생각할 게 많다. 복귀할 때 고민해도 늦지 않을 것 같다"며 웃었다.

대구=권인하 기자 indyk@sportschosun.com