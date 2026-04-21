"내가 봐도 스트라이크 같은데…" 심판도, 사령탑도 물음표 연발…'QS 대마왕' 국대 에이스가 고전하는 이유 [수원포커스]

1일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 마운드에 오른 KT 고영표. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.01/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "고영표의 체인지업이 존 끝에 잘 걸리지 않는다. 심판들도 '예전 같으면 스트라이크 줄 공이 볼이 된다'고들 하더라."

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ABS(자동볼판정 시스템)와의 전쟁. 국가대표 고영표(35)에겐 현재진행형이다.

정교한 제구와 시야에서 사라지는 체인지업이 주무기다. 이를 앞세워 2017년 이후 지난해까지 퀄리티스타트(QS, 선발 6이닝 이상 3자책 이하)만 110회를 해냈던 그다.

올해는 유독 고전중이다. ABS가 첫 도입됐던 2024년 5승8패 평균자책점 5.12에 그쳤고, 지난해 11승7패(QS 20회) 평균자책점 3.22를 기록하며 ABS 부담감에서 탈출했다는 평가를 받았다.

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하지만 올해 다시 절벽에 직면했다. 4경기를 치른 현재 20이닝, 평균자책점 5.85에 그치고 있다. 시즌 첫 퀄리티스타트도 4경기째인 지난 19일 키움전에서 뒤늦게 올렸다.

29일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 9회말 1사 1루 KT 이강철 감독이 마운드를 찾아 마무리 박영현을 격려하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.29/

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공의 높낮이로 승부해온 옆구리투수들이 ABS존에서 불리하다는 이야기는 도입 전부터 있었다. 올해 존 높이를 한칸 내리고도 계속되는 고민이다.

21일 수원 KT위즈파크에서 만난 이강철 KT 감독은 "(박)영현이는 데뷔 첫해에는 낮은 쪽 직구가 좋은 게 많았다. 그게 지금 ABS 존에서도 걸리는 공인지는 잘 모르겠다"고 했다.

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이어 "결국 퀄리티스타트도 팀이 승리하기 위한 조건이다. 팀이 이겨야 가치가 커진다"라고 강조했다.

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"문제는 (고)영표다. 탁 걸렸다 싶은데 안 걸린다. 딱 공 반개 차이다. (ABS존에)두번 걸려야하는데 한번만 걸린다. ABS 도입되면서 영표가 제일 크게 손해본 것 같다. 커브는 위에서 위로 떨어지니까 괜찮고, 영표는 사이드라서 안되는 건가?"

1일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. KT 선발투수 고영표가 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.01/

이강철 감독은 "체감이 전하고 많이 다르다. 심판들도 '내가 보기엔 스트라이크 같은데 볼이 불리는 공이 많다'고 하더라. 포구 위치는 똑같은데, 결국 그 2번 걸려야한다는게 관건"이라며 한숨을 쉬었다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com