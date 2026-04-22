'베테랑의 품격' NC 박건우, 통산 1,400경기 출장 금자탑… KBO 역대 94번째

박건우. 사진제공=NC다이노스

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] NC 다이노스의 '명품 외야수' 박건우(36)가 KBO리그 역사에 또 하나의 의미 있는 발자취를 남겼다. 꾸준함과 실력을 겸비한 베테랑답게 통산 1400경기 출장이라는 대기록을 달성했다.

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박건우는 22일 서울 고척스카이돔에서 열린 움 히어로즈와의 원정 경기에 선발 출전하며 개인 통산 1400경기 출장 기록을 세웠다. 이는 KBO리그 역대 94번째에 해당하는 기록이다.

통산 1,400경기 출장은 단순히 실력이 좋다고 해서 얻을 수 있는 훈장이 아니다. 매 시즌 큰 부상 없이 자기 관리에 철저해야 하며, 팀 내에서 대체 불가능한 주전으로서의 입지를 10년 넘게 유지해야만 도달할 수 있는 고지다.

박건우. 사진제공=NC다이노스

박건우. 사진제공=NC다이노스

2009년 두산 베어스에서 프로 생활을 시작한 박건우는 NC로 둥지를 옮긴 후에도 팀 타선의 핵심이자 외야의 사령관으로서 변함없는 활약을 펼쳐왔다. 특히 높은 타율과 결정적인 클러치 능력은 물론, 투혼 넘치는 주루와 수비로 후배들의 귀감이 되고 있다.

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최근 NC는 주축 선수들의 부상 이탈과 타선 침체로 부침을 겪고 있다. 이호준 감독이 "매일 라인업을 고민한다"고 토로할 만큼 힘든 시기를 지나고 있는 상황에서, 박건우의 이 같은 꾸준함은 팀에 큰 힘이 된다.

박건우. 사진제공=NC다이노스

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고재완 기자 star77@sportschosun.com