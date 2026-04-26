'테마파크→새 유니폼 출시까지' SSG, 어린이날 홈 3연전 'NBB 패밀리 데이' 실시

사진제공=SSG

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[스포츠조선 김영록 기자] SSG랜더스(이하 SSG)가 어린이날 홈 3연전 시리즈를 성대하게 치른다.

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5월 5~7일까지 인천SSG랜더스필드에서 열리는 NC다이노스와의 3연전을 맞아 신세계푸드와 함께 어린이날 맞이 'NBB 패밀리 데이'를 실시한다.

올해로 5년째를 맞이한 이번 행사는 어린이날을 기념해 가족 단위 방문객들이 놀이, 공연, 먹거리를 동시에 즐길 수 있도록 야구장 전체를 테마파크형 공간으로 조성한다.

먼저 행사 5주년을 기념해 '2026 옐로우 에디션 유니폼 및 모자'를 새롭게 선보인다. 선수단은 이번 3연전 기간 해당 유니폼을 착용하고 경기에 나선다. 유니폼은 어센틱(145,000원)과 리사이클(125,000원) 두 가지 구성이며, 모자(39,000원)와 함께 출시된다. 온라인은 4월 28일 오전 10시부터 쓱닷컴(SSG.COM)에서, 오프라인은 5월 5일부터 랜더스 플래그십 스토어에서 판매된다.

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풍성한 구매 혜택도 마련됐다. 신규 유니폼 구매자 전원에게는 '어메이징 더블 버거 세트' 교환권이 제공되며, 행사 기간 기존 옐로우 에디션(22~25시즌) 착용 관람객에게는 N콜라가 무료 증정된다.

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경기 전 프론티어 스퀘어(1루 광장)는 3연전 기간 내내 'NBB 패밀리 데이 광장'으로 새롭게 단장된다. 이곳에서는 3일간 어린이 방문객을 위한 젠가블록놀이, 도미노 블록 존, 풀장 낚시 등 체험 시설과 대형 햄버거 조형물 포토존이 마련된다. 또한 포토존 인증샷 이벤트 참여 시 추첨을 통해 스카이박스 이용권, 신규 유니폼 등을 증정한다.

특히 어린이날 당일인 5일에는 더욱 풍성한 이벤트가 추가로 열린다. 관람객들이 시원한 음료와 버거를 편안하게 즐길 수 있도록 400석 규모의 야외 테이블석과 NBB 버거 트럭, 스무디 판매 공간이 당일 한정으로 운영된다. 또한 키다리 피에로, 마술 쇼, 밴드 공연이 펼쳐지며, 선착순 15,000명에게는 NBB 부채가 배포된다.

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더불어 초록우산어린이재단과 함께 진행하는 참여형 프로그램을 통해 버거 또는 N콜라 쿠폰이 무료 증정된다.

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이 밖에도 경기 중에는 '외야 패밀리존'이 'NBB 홈런존'으로 운영된다. SSG 선수가 해당 구역에 홈런을 기록하거나, 홈런을 기록한 선수가 관중석으로 던진 '홈런 쿠션'을 잡은 관람객에게 '2026 옐로우 에디션 유니폼 및 모자'를 선물한다.

어린이날의 의미를 더하는 맞춤형 프로그램도 운영된다. 5일에는 어린이 초청 고객 대상의 '어메이징 로드'와 '어린이 장내 아나운서' 체험이 진행되며, 전광판을 통해 선수단의 어린 시절 사진을 송출하는 등 어린이 눈높이에 맞춘 이벤트가 집중적으로 펼쳐진다.

어린이날인 5일에는 초록우산어린이재단에서 초청한 어린이가 시구·시타자로 나서며, 6일(수)과 7일(목)에는 신세계푸드 SNS 이벤트를 통해 선정된 팬들이 각각 시구와 시타를 진행한다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com