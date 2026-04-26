"홈런으로 승기 잡았다" 지쳤던 60세 老감독 얼굴에 비로소 웃음꽃이 피었다 [인천승장]

사진제공=KT 위즈

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[인천=스포츠조선 김영록 기자] "2연패 중이었는데, 좋은 분위기로 시리즈를 끝냈다."

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비록 연속 시리즈 위닝 행진은 끊겼지만, 이강철 KT 위즈 감독은 막혔던 타선이 터진 기쁨을 숨기지 않았다.

KT는 26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스전에서 3홈런 11타점을 합작한 장성우-힐리어드의 중심타선을 앞세워 12대2, 10점차 대승을 거뒀다.

KT는 힐리어드의 1회초 3점홈런으로 기선을 제압하고, 장성우의 7회초 3점홈런으로 승기를 잡고, 힐리어드의 8회초 3점홈런으로 쐐기를 박았다.

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선발 오원석은 트레이드 이후 첫 인천 원정 등판에서 6이닝 2실점으로 호투하며 시즌 3승째를 챙겼고, 스기모토-한승혁-손동현으로 이어진 필승조 불펜도 뒷문을 철벽으로 틀어막았다.

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경기전 만난 이강철 감독은 최근 KT 부진으로 인한 피로와 답답함, 부상 이탈 선수들에 대한 걱정이 뒤섞여 유독 지친 모습이었다.

하지만 경기 후 이강철 감독은 "선발 오원석이 좋은 투구를 해줬고, 뒤에 나온 투수들도 경기 운영을 잘해줬다"며 기뻐했다.

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이어 "팀이 2연패 중이었는데 타선에서 1회부터 장성우의 적시타와 힐리어드의 홈런으로 초반 분위기를 좋게 가져왔다. 달아나는 점수가 필요한 상황에서도 장성우와 힐리어드의 홈런으로 승기를 가져왔다"라며 이날의 화력쇼를 곱씹었다.

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이날 현장은 일요일과 따뜻한 봄날씨를 맞아 1만9484명의 인천 팬들이 야구를 즐겼다. 특히 3루 내야 응원석을 꽉 채운 KT 팬들의 응원 화력도 홈팬들에 뒤지지 않았다.

이강철 감독은 "원정 응원와주신 팬 분들께 감사하고, 선수들 이번주도 고생많았다"고 강조했다.

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인천=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com