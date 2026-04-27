"김무신 이재희, 퓨처스 출격" 그런데 콜업은 5월 말이라고? 7연패 죽을 맛인데, 도대체 왜?

사진제공=삼성 라이온즈

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]끝이 보이지 않는 터널이다. 삼성 라이온즈의 연패 숫자가 '7'까지 늘었다. 투타 엇박자가 심각하다.

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마운드가 잘던질 때는 타선이 침묵하고, 그나마 타선이 조금 내면 마운드가 무너진다.

당장 '가용 자원' 한 명이 절실한 시점이지만, 사령탑 박진만 감독은 긴 호흡을 강조했다. 팀의 중·후반을 책임질 '젊은 어깨'들을 서둘러 급히 당겨 쓰지 않겠다는 의지다.

26일 고척 키움전을 앞두고 만난 박진만 감독은 수술 후 재활을 마친 불펜의 핵심 자원 김무신과 이재희의 복귀 로드맵을 공개했다.

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결론은 '최소 한 달의 유예기간 두기'다. 7연패라는 절박한 상황 속에서도 당장의 성적을 위해 선수의 미래를 가불하지 않겠다는 사령탑의 뚝심이 읽히는 대목.

김무신 이재희. 사진제공=삼성 라이온즈

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김무신과 이재희는 퓨처스리그 실전 단계에 돌입했다.

김무신은 이미 지난 23일 퓨처스리그 두산전에 등판, 1이닝 2탈삼진 퍼펙트 투구를 선보였다. 이재희는 4월 말부터 실전 경기에 출격한다.

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보통 연패 중인 팀이라면 실전 한두 경기를 치른 뒤 곧장 1군으로 호출하는 것이 일반적.

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하지만 박 감독의 계산법은 다르다.

그는 "한 게임 던지고 몸 상태를 체크하고, 또 한 게임 던지고 다시 체크하는 패턴으로 한 달 정도 여유를 주려 한다. 급하게 올리는 것보다, 우리가 지금 어렵지만 장기적으로 봤을 때 시즌 중후반 우리가 불펜에 힘을 모을 때 큰 도움이 돼야 하는 선수들이고, 장기적으로 끝까지 가야 하는 선수들이기 때문에 5월 말쯤 콜업을 계획하고 있다"고 설명했다.

퓨처스에서 약 4주간 완벽한 빌드업을 거쳐 100%의 몸 상태를 만들었을 때 비로소 1군 마운드에 세우겠다는 의지다.

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 패한 삼성 박진만 감독이 아쉬워하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.044.25/

현재 삼성 불펜진은 연패 과정에서 적지 않은 과부하를 겪고 있다.

김무신과 이재희의 합류가 절실한 이유다. 하지만 박 감독은 '지금 당장' 보다 마라톤 같은 페넌트레이스의 중후반을 겨냥했다.

박 감독은 "지금 팀 상황이 어려운 것은 사실이다"라고 솔직한 심경을 토로하면서도 "하지만 중후반에 불펜의 힘이 부칠 때 이 선수들이 와서 큰 도움이 돼야 한다. 그때를 위해 지금의 준비가 필요하다"고 강조했다.

선수를 보호는 물론, 순위 싸움이 본격화될 시즌 중반 이후를 대비한 승부수. 7연패로 잠 못드는 밤이 길어지고 있는 사령탑의 의미 있는 결단이다.

재활과 복귀 과정에서 가장 경계해야 할 것은 '조급함'이다. 어설픈 복귀는 부상 재발이란 더 큰 화를 부른다. 7연패라는 위기 속에서 박진만 감독이 던진 '5월 말 합류' 결단이 과연 반전 드라마를 이끌 신의 한 수가 될지, 지켜볼 일이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com