'소방관 지킴이' 두산 박정원 구단주가 만든 감동의 향연, 소방 3부자의 아름다운 시구 [잠실 현장]

16일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 주중 3연전 첫 번째 경기. '두산베어스 소방가족의 날'을 맞아 두산 박정원 구단주가 이날 시구자로 나선 김소수(전 소방관)씨, 그의 아들 김성은 소방위, 김성민 소방위 삼부자를 만나 기념품을 전달했다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "항상 소방공무원을 신경써주는 두산그룹에 감사드립니다."

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KT 위즈와 두산 베어스의 경기가 열린 16일 잠실구장. 이날 경기장에서는 경기 전 뜻 깊은 행사가 열렸다.

두산그룹은 3년 연속 '소방가족의 날' 행사를 열었는데, 이날이 3년째 행사날이었다. 두산그룹은 현직 소방공무원과 가족, 순직 소방관 유가족까지 총 1119명을 야구장에 초청해 그들의 헌신과 희생에 감사를 표시했다.

이번 초청 아이디어는 평소 소방관들의 노고에 각별한 관심을 갖고 '소방가족 마음돌봄' 프로그램 등으로 소방관들을 지원해온 박정원 두산그룹 회장 겸 두산 베어스 구단주의 아이디어.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 주중 3연전 첫 번째 경기. '두산베어스 소방가족의 날'을 맞아 김소수(전 소방관)씨와 두 아들 김성은 소방위, 김성민 소방위 삼부자가 시구-시타-시포를 하고 있다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

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특별 이벤트는 소방 3부자의 시구, 시타, 시포 행사였다. 시구는 35년간 소방관 재직 후 퇴직한 83세 퇴직 소방관 김소수씨가 맡았다. 그의 두 아들은 아버지의 뜻을 이어받아 소방관이 됐다. 김성은 소방위(강북소방서 현장대응단)가 시타, 김성민 소방위(경기시흥소방서)가 시포를 했다.

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시구, 시타, 시포 행사가 끝난 후 박 구단주는 2회초 종료 후 소방가족들이 단체 관람을 하는 관중석을 찾았다. 그 자리에서 김소수 소방관에게 등번호 119번이 적힌 유니폼 액자를 선물했다. 이에 화답하고자 김성민 소방위는 박 구단주에게 방화복 리사이클 가방을 전달했다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 주중 3연전 첫 번째 경기. '두산베어스 소방가족의 날'을 맞아 시구자로 나선 김소수(전 소방관)과 두 아들 김성은 소방위, 김성민 소방위 삼부자를 포즈를 취하고 있다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

김소수 소방관은 행사를 마친 뒤 눈시울이 붉어진 채로 "여러분이 안전하게 행복하게 사시는 모습을 볼 때마다 소방관으로서 긍지를 느낀다. 항상 소방공무원을 신경써주는 두산그룹에 이 자리를 빌려 진심으로 감사드린다"는 소감을 밝혔다. 김성민 소방위는 "아버지가 오랜만에 소방복을 입고 강인한 모습을 보여주셨다. 아들로서 너무 행복하다"고 말하며 감격스러워했다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com