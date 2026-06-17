지독한 슬럼프, 충격의 3할 붕괴…문현빈에게 찾아온 낯선 시간, 사령탑의 격려 "잘하고 있다"

12일 고척돔에서 열린 키움과 한화의 경기. 7회 1타점 적시 2루타를 날린 한화 문현빈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

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[창원=스포츠조선 이종서 기자] "나름대로 목표나 책임감이 있었을 거다."

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한화 이글스의 문현빈(22)은 5월까지 타율 3할6리 8홈런을 기록하며 타선의 중심을 지켜왔다.

2023년 신인드래프트 2라운드(전체 11순위)로 입단해 구단 최초이자 KBO리그 역대 7번째 고졸 신인 세 자릿수 안타(114개)를 기록할 정도로 타격 재능은 인정받았던 선수였다.

2년 차였던 2024년에도 103경기에서 타율 2할7푼7리로 무너지지 않고 넘어갔던 그는 지난해에는 141경기에 나와 타율 3할2푼 12홈런으로 완벽하게 한화의 '간판타자'로 성장한 모습을 보여줬다.

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지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀에도 뽑히는 등 국가대표로 활약했던 문현빈은 올 시즌 출발도 문제없이 좋았다. 4월19일 타율은 3할8푼2리까지 기록했다. 4월과 5월 모두 3할 타율을 유지했다.

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6월로 들어가면서 타격감이 뚝 떨어졌다. 6월 나온 13경기 타율 2할. 문현빈이라는 이름과는 어울리지 않는 성적이었다. 시즌 타율도 어느덧 3할 아래로 떨어졌다.

최근 한화는 타격 사이클이 전반적으로 떨어진 모습이었다. 6월 팀 타율은 2할5푼1리로 8위에 머무르고 있다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 5회초 2사 한화 김경문 감독이 솔로포를 터뜨린 문현빈을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.23/

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문현빈의 반등도 필요한 상황. 그러나 김경문 한화 감독은 굳은 믿음을 내비쳤다. 김 감독은 "WBC 대표팀에 다녀온 뒤 쉬는 시간도 없었다. 작년에도 좋았던 만큼 올해 나름대로 목표나 책임감이 있었을 것"이라고 운을 뗐다.

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김 감독은 이어 "지금 잘하고 있다고 생각한다. 나는 항상 3할 이라는 숫자가 중요하다고 생각하지 않는다"고 다독였다.

일단 문현빈은 16일 창원 NC전에서 반등 조짐을 보여줬다. 첫 두 타석에서 모두 삼진으로 돌아서는 등 타격감이 아직 올라온 모습은 아니었다. 5회에는 2사 만루에서 중견수 뜬공으로 물러났다. 그러나 8회초 1사 1루에서 김진호의 바깥쪽 직구를 공략해 좌중간을 가르는 깔끔한 2루타를 날렸다. 이후 강백호의 스리런 홈런까지 이어지면서 한화는 2-6에서 5-6까지 따라갈 수 있었다.

한화는 남은 한 점 차를 극복하지 못해 패배했다. 일단 문현빈은 마지막 타석을 기분 좋게 마치면서 다음 경기를 한결 홀가분하게 준비할 수 있게 됐다.

창원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com