'옛 스승' 상대로 2188일 만의 감격이라니, 잊지 않은 감사 인사…"덕분에 이 자리에 있습니다"

구창모. 사진제공=NC 다이노스

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 김경문 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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[창원=스포츠조선 이종서 기자] "더 좋은 모습을 보이고 싶었습니다."

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구창모는 16일 창원 NC파크에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에 선발 등판해 6이닝 5안타 1볼넷 8탈삼진 2실점(1자책)을 기록하며 시즌 7승째를 거뒀다.

NC의 '에이스'를 다시 한 번 확인한 피칭이었다. 최고 구속 146㎞ 직구를 중심으로 슬라이더(36개) 포크(29개) 커브(1개)를 구사했다. 105개의 공 중 스트라이크가 74개로 공격적이고 제구에 흔들림없이 마운드를 지켰다.

1-0으로 앞선 3회초 2실점이 나왔지만, 3회말 1점과 4회말 4점을 추가로 지원받았다. 5회초 2사 만루 위기에 몰렸지만, 문현빈을 뜬공 처리하면서 위기를 넘길 수 있었다. 투구수 91개의 상황에서도 6회초 올라와 삼자범퇴로 이닝을 끝냈고, 결국 팀의 6대5 승리와 함께 승리투수가 됐다.

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이날 승리로 이호준 NC 감독은 역대 61번째 사령탑 100승을 거뒀다. 구창모는 "감독님 100승을 내가 던진 경기로 해드려서 좋다. 감독님께도 너무 축하드리고, 앞으로 경기에서도 나도, 감독님도 승수를 챙길 수 있도록 준비 잘하겠다"고 이야기했다.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 NC의 경기. 1회 마운드에 오른 NC 선발 구창모. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.10/

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구창모에게도 이날 경기 승리는 의미가 있었다. 그동안 부상 등에 시달리면서 많은 승리를 쌓지 못했던 그였다. 구창모는 2020년 6월19일 이후 2188일 만에 한화전 선발승을 거둘 수 있게 됐다. 공교롭게도 한화 사령탑은 구창모의 '옛 스승' 김경문 감독이다. 김 감독은 NC 초대 감독으로 부임해 2018년까지 팀을 이끌었다. 2015년 신인드래프트 2차 1라운드(전체 3순위)로 입단한 구창모의 성장 과정을 누구보다 가까이에서 본 지켜봐왔다.

구창모는 "김경문 감독님을 상대로 경기를 한 게 처음이다. 감독님 덕분에 이 자리에 있을 수 있었다"라며 "감독님께는 안 좋으실 수도 있었지만, 앞에서 더 좋은 모습 보여드리고 싶었다"고 이야기했다.

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경기 전 선발 준비를 하느라 따로 인사를 하지 못한 구창모는 "가서 인사를 드리려고 한다. 감독님께서 안 좋아하실 거 같기도 하다"고 웃으며 "감독님 덕분에 내가 지금까지 있다. 항상 감사하게 생각하고 있다"고 밝혔다.

창원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com