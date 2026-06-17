류현진 내려가니 길이 열렸다! NC, 짜릿 끝내기 '위닝시리즈 확보'…한화 5연패 수렁 [창원 리뷰]

[창원=스포츠조선 이종서 기자] NC 다이노스가 짜릿한 끝내기로 위닝시리즈 확보에 성공했다.
NC는 17일 창원NC파크에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에서 5대4로 승리했다. NC는 2연승을 달렸다. 한화는 5연패.
NC는 김주원(유격수)-이우성(지명타자)-박민우(2루수)-박건우(우익수)-권희동(좌익수)-맷 데이비슨(1루수)-천재환(중견수)-서호철(3루수)-김형준(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.
한화는 오재원(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수)이 선발 출전했다.
한화가 홈런으로 기선제압을 했다 .1회초 2사 후 문현빈의 안타와 강백호의 홈런으로 2-0 리드를 잡았다.
2회초 다시 홈런이 터졌다. 이도윤이 시즌 첫 홈런을 쏘아올리면서 3-0으로 달아났다.
5회말 NC가 반격에 나섰다. 선두타자 김형준이 안타를 치고 나갔고, 김주원의 2루타가 이어졌다. 무사 2,3루 찬스를 잡은 NC는 이우성의 땅볼로 3루 주자가 홈을 밟으면서 첫 득점에 성공했다. 이어 박민우의 안타 때 좌익수 포구 실책이 겹치면서 김주원이 3루를 돌아 홈으로 들어왔다.
6회초 한화는 노시환의 솔로 홈런이 터졌다. 노시환은 이 홈런으로 4시즌 연속 두 자릿수 홈런을 기록하게 됐다.
NC는 류현진이 내려간 7회말부터 공격이 살아났다. 이민우가 올라온 가운데 1사 후 김주원이 몸 맞는 공으로 나갔다. 김주원은 2루를 훔쳤고, 이우성의 적시 2루타가 나왔다. 한화는 조동욱을 올렸지만, 박민우의 안타가 나오면서 1,3루가 됐다.
다시 이상규로 투수를 바꿨지만, 박건우의 유격수 땅볼이 야수 선택으로 이어지면서 결국 4-4 균형이 맞춰졌다.
NC는 9회말 선두타자 박민우가 2루타를 치면서 끝내기 분위기를 만들어갔다. 박시원이 침착하게 희생번트에 성공하며 1사 3루. 오태양의 끝내기 희생플라이가 나오면서 승리를 잡았다.
NC는 라일리 톰슨이 6이닝 4실점으로 고전했지만 최성영(⅓이닝 무실점)-신영우(1⅔이닝 무실점)-임지민(1이닝 무실점)이 등판했다.
한화는 류현진이 6이닝 2실점(1자책)으로 호투를 펼쳤던 가운데 이민우(⅓이닝 2실점)-조동욱(0이닝 무실점)-이상규(1⅓이닝 무실점)-박상원(1이닝 1실점)이 등판했다.
창원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com