이틀 쉬었음, "감 잡는데 어려움" 굳이 관리할 필요 있나? "나는 뛰고 싶다" 4연승 이끈 캡틴의 열정 속 주목받는 '삼성케어'

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[스포츠조선 정현석 기자]이틀을 쉬며 충전하고 나온 삼성 라이온즈 '캡틴' 구자욱(33)이 끝냈다. 사흘 만에 돌아온 경기에서 팀의 4연승을 이끄는 극적인 끝내기 안타를 터뜨렸다.

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긴 시즌, 컨디션 관리를 위한 휴식조차 아쉬워 할 정도의 타오르는 열정이 사자군단을 깨우고 있다.

구자욱은 17일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 키움 히어로즈와의 홈경기에 3번 지명타자로 선발 출전했다. 지난 14일 SSG 랜더스전 이후 사흘 만의 출전.

양 팀 투수진의 팽팽한 호투 속에 0-0 균형이 이어지던 9회말.

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선두타자 김성윤이 중전 안타로 포문을 열자, 구자욱은 키움 루키 투수 박지성의 3구째 높은 체인지업을 당겨 우중간을 갈랐다. 전력질주로 3개 베이스를 돈 1루주자 김성윤이 홈을 휩쓸고 지나갔다. 끝내기 3루타. 팽팽했던 '0의 행진'을 깨뜨린 짜릿한 한 방이자, 삼성의 4연승이 완성되는 순간이었다.

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동료들의 물 세례를 흠뻑 받고 중계 인터뷰에 응한 구자욱은 "투수들이 정말 잘 던져주고 있었는데 타선에서 점수를 내지 못해 미안했다. 마지막 타석만큼은 연결해주자는 마음으로 집중했는데 좋은 결과로 이어졌다. 너무 오랜만의 끝내기라 동료들에게 축하를 많이 받았다"고 말했다.

앞선 세 타석에 삼진 2개 포함, 안타가 없었던 캡틴. 마지막 타석의 짜릿함은 책임감과 집중 모드의 결과였다.

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구자욱은 이날 역대 95번째 1400경기 출전이라는 금자탑을 쌓았지만, 여전히 경기 출전에 굶주려 있다.

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이틀 동안 경기에 나서지 못했던 구자욱은 "솔직히 계속 경기에 나가고 싶었다. 기회가 되지 않아 이틀을 쉬고 나오니 오히려 타격감을 잡는 데 시간이 많이 걸린 것 같다"고 솔직한 심정을 전했다. "매일 뛰고 싶다"는 강렬한 열정이 느껴졌던 대목.

철저한 관리가 필요한 베테랑임에도 여전히 그라운드에서 열정을 쏟아내고 있는 캡틴 구자욱. 그에게도, 팀에도 2026년은 참 중요한 시즌이다.

우승을 목표로 천명한 삼성은 멀리 내다보는 철저한 '관리모드'를 시행중이다.

주축 선발투수들이 돌아가며 열흘 휴가를 받고 있다. 에이스 후라도에 이어 원태인도 16일 키움 전을 마친 뒤 17일 말소되며 휴식을 받았다. 최원태도 23일 잠실 LG전 후 휴식을 부여받을 예정이다.

최형우 강민호 등 베테랑 야수들도 무리시키지 않고 적절한 체력 배려 속에 시즌을 치르고 있다.

크고 작은 논란이 있지만, 긴 시즌 관리는 필수다. 크고 작은 부상이 유독 잦은 편인 선수들에게 누적된 피로는 큰 부상을 부르는 위험 요소다. 현재를 희생한 인내가 치열한 선두 싸움이 전개될 한 여름 승부에서 빛을 발할 공산이 크다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈