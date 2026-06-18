'올리라는 김혜성은 안올리고'…경쟁자만 늘릴 준비하는 LA다저스? 이선수 또 들인다고?

연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 월드시리즈 3연패를 노리는 LA 다저스가 또 한 번의 메가톤급 전력 보강을 감행할까. '바람의 손자' 이정후의 동료이자 메이저리그 대표 '타격 도사' 루이스 아라에즈(샌프란시스코 자이언츠)의 다저스 트레이드 루머가 터져 나오면서 초미의 관심이 쏠리고 있다.

Advertisement

미국 스포츠 전문 매체 '스포팅 뉴스'는 17일(이하 한국시각) 트레이드 시장 전망을 다루며 다저스를 아라에즈의 잠재적 행선지 중 하나로 꼽았다. 샌프란시스코가 트레이드 마감 시한을 앞두고 '셀러'로 전환할 경우, 아라에즈를 비롯한 일부 핵심 자원을 매물로 내놓을 수 있다는 구체적인 분석이다.

'MLB 트레이드 루머스'는 또 "트레이드 마감 시점이 되면 아라에즈의 잔여 연봉은 약 400만 달러(약 55억 원) 수준으로 떨어진다. 샌프란시스코가 이 연봉의 일부를 보조해 준다면, 다저스로부터 한층 더 매력적인 유망주 패키지를 받아낼 수 있다"며 "다저스뿐만 아니라 2루수 포지션 보강이 시급한 탬파베이 레이스, 텍사스 레인저스, 신시내티 레즈, 볼티모어 오리올스 등도 잠재적 경쟁자로 꼽힌다. 일부 팀은 1루수나 지명타자 활용을 염두에 두고 있다"고 전하기도 했다.

AFP연합뉴스

아라에즈는 리그 최고 수준의 배트 컨트롤과 정교한 콘택트 능력, 그리고 높은 출루율을 앞세워 매년 자신의 가치를 증명해 왔다. 게다가 내야 여러 포지션을 소화할 수 있는 멀티 능력까지 겸비해 다저스 사령탑의 입맛에 딱 맞는 자원이다.

Advertisement

이 구상이 현실화될 경우, 국내 팬들의 시선은 자연스럽게 김혜성에게 향할 수밖에 없다. 김혜성은 올 시즌 내·외야를 오가는 유틸리티 자원으로 빅리그 무대를 밟았으나, 워낙 촘촘한 다저스의 로스터 경쟁에서 밀려 현재 트리플A에서 기량을 갈고닦고 있다. 최근 마이너리그 무대를 맹폭하며 매서운 무력시위를 벌이고 있지만, 아라에즈라는 대형 내야수가 추가로 가세한다면 김혜성이 비집고 들어갈 틈은 더욱 좁아지게 된다.

Advertisement

월드시리즈 3연패라는 대업을 노리는 다저스 수뇌부가 전력의 '확실한 마침표'를 찍기 위해 아라에즈 카드를 만지작거린다면, 빅리그 콜업을 가차 없이 정조준하고 있는 김혜성의 앞날에도 거대한 연쇄 이동의 파장이 일 것으로 보인다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com