130m 넘겨야 홈런인 거 아닌데요...벼락같은 초대형 홈런, 이게 한동희의 '맛' [인천 현장]

18일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 4회초 역전 투런홈런을 날린 롯데 한동희. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.18/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] 이게 한동희의 '맛'이지.

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롯데 자이언츠 한동희가 부상 복귀포를 터뜨렸다.

한동희는 18일 인천에서 열린 SSG 랜더스전에 4번-3루수로 선발 출전했다. 지난달 중순 3경기 연속 홈런을 때려내며 '이제 감 잡았구나' 할 때 옆구리를 다쳐버린 한동희. 16일 SSG전을 통해 1군에 돌아왔다. 한동희는 16일 1차전과 17일 2차전 각각 안타, 볼넷 1개씩을 기록하며 감을 끌어올렸다.

그리고 복귀 3경기 만에 대포가 터졌다. 한동희는 팀이 0-1로 밀리던 4회초 2사 1루 찬스서 상대 선발 타케다를 상대로 역전 투런포를 쏘아올렸다. 시즌 4호.

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롯데 타선은 이날 타케다에 꽁꽁 묵혀 아무 것도 하지 못하고 3회까지 퍼펙트를 당했다. 4회 2사까지도 같았다. 하지만 흔들림 없던 타케다가 2사 후 레이예스에게 볼넷을 내주며 균열이 생겼다.

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그리고 타케다는 1S 유리한 상황서 직구를 던졌는데 그게 높은쪽으로 몰렸다. 한동희가 이를 놓치지 않고 벼락같이 받아쳤고, 타구는 맞는 순간 홈런임을 직감할 수 있을 정도로 쭉쭉 뻗어나갔다. 비거리 135m 초대형 홈런포였다. 지난달 3경기 연속 홈런 때도 때렸다 하면 비거리 130m 이상이었다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com