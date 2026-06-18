두 번의 좌절은 없다…담장 앞 아웃→이번에는 제대로 넘겼다

30일 창원 NC파크에서 열린 NC와 KIA의 경기. 타격하는 NC 천재환. 창원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.30/

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[창원=스포츠조선 이종서 기자] NC 다이노스의 천재환이 짜릿한 손맛을 봤다.

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천재환은 18일 창원 NC파크에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에 2번타자 겸 우익수로 선발 출전했다.

첫 타석에서 한화 선발 윌켈 에르난데스를 상대해 3루수 땅볼로 돌아섰던 천재환은 2회 2사에 들어선 두 번째 타석에서는 좌측 방향으로 크게 타구를 날렸지만, 담장 앞에서 잡히며 아쉬움을 삼켰다.

5회말 아쉬움을 완벽하게 지웠다. 1사 후 김주원이 안타를 치고 나갔고, 천재환이 타석에 섰다. 초구 볼을 지켜본 천재환은 에르난데스의 슬라이더가 한복판으로 몰리자 그대로 받아쳤다. 타구는 그대로 왼쪽 담장 기둥을 직격했다. 천재환의 시즌 두 번? 홈런.

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NC로서는 귀한 점수였다. 한화는 강백호 노시환 허인서 등 홈런을 때려낼 수 있는 타자들이 즐비하다. 외국인타자 요나단 페라자가 왼쪽 무릎 불편감으로 선발 라인업에서 빠졌지만, 찬스에서 대타로 나올 수 있다.

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한화의 화력을 감안하면 3점 차와 5점 차는 확실히 다르다. 천재환의 홈런은 그만큼 값진 한 방이이었다.

창원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com