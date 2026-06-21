'MVP 2회' 슈퍼스타 → 15년만의 첫 사이클링히트?…단 5이닝만에, 144년 구단 역사상 최단시간 '대기록'

생애 첫 사이클링 히트에 환호하는 하퍼. AFP연합뉴스

11.8초만에 3루에 도달한 하퍼. AFP연합뉴스

생애 첫 사이클링 히트에 환호하는 하퍼. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 왕년의 슈퍼스타 브라이스 하퍼(필라델피아 필리스)가 빅리그 데뷔 15?섯맙 생애 첫 사이클링 히트를 달성했다.

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하퍼는 21일(한국시각) 뉴욕 시티즌스뱅크파크에서 열린 뉴욕 메츠 전에서 단 5이닝 만에 사이클링 히트를 달성했다.

이날 필라델피아는 홈런 3개를 몰아치며 4안타 6타점을 기록한 카일 슈와버의 기세가 엄청났지만, 그를 뒷받침한 하퍼의 활약도 눈부셨다. 하퍼는 홈런 포함 4안타 3타점이었고, 특히 1회 홈런-3회 2루타&안타-5회 3루타를 잇따라 치며 4타석, 5이닝 만에 사이클링 히트를 달성했다.

특히 호타준족의 슈퍼스타인 하퍼에겐 생애 첫 사이클링 히트였다. 5회 3루타를 칠 당시 하퍼는 단 11.8초만에 3루에 도달, 대기록을 향한 의욕을 숨기지 않았다. 상대 수비진은 홈으로 파고드는 슈와버를 막기 위해 홈으로 던졌고, 이미 그 사이 하퍼는 2루를 돌아 3루로 내달리고 있었다.

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지난 1883년 창단한 필라델피아 입장에선 통산 11번째 사이클링 히트이자 올시즌 2번째로, 피트 크로우-암스트롱(시카고 컵스) 이후 단 5일만이다. 창단 144년만에 가장 빠르게 완성된 사이클링 히트였다.

생애 첫 사이클링 히트에 환호하는 하퍼. AP연합뉴스

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이날 필라델피아는 1회 1점, 2회 3점, 3회 8점을 잇따라 뽑아내며 메츠 선발 페라디 페랄타를 초토화시켰다. 특히 3회에는 총 12명의 필라델피아 타자가 타석에 들어섰고, 슈와버와 하퍼는 이 이닝에만 2번의 타석이 있었다.

하퍼는 이날 1회 시즌 16호 홈런을 쏘아올렸고, 3회에는 2루타 하나 안타 하나를 친뒤 5회에는 3루타를 치며 사이클링 히트를 완성했다. 하퍼는 환호하는 팬들을 향해 뜨겁게 환호했다.

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운도 따른 결과였다. 메츠 수비진은 하퍼의 3루타 당시 홈에서 슈와버를 잡는 것을 택했다. 때문에 하퍼는 수월하게 3루에서 살 수 있었다. 다만 홈송구가 이뤄질 당시 이미 하퍼는 2루를 돌고 있던 상황이라 수비와 무관하게 3루타를 인정받았다.

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하퍼는 2010년 신인 드래프트에서 전체 1번으로 워싱턴 내셔널스에 입단한 슈퍼스타다. 고교 시절부터 막대한 계약금을 받는 등 예비된 슈퍼스타로 유명했다. 데뷔 첫해 신인상, 2015년과 2021년 각각 내셔널리그 MVP를 받으며 리그 최고의 선수로 호평받은 바 있다.

생애 첫 사이클링 히트에 환호하는 하퍼. AFP연합뉴스

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com