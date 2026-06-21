"류지현 감독님도 아쉬워해" AG 비운의 탈락자, 드디어 복귀 시동 걸었다

김휘집. 스포츠조선DB

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[창원=스포츠조선 나유리 기자]"류지현 감독님도 많이 아쉬워하셨다."

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아이치-나고야 아시안게임 최종 엔트리에서 뽑고 싶었지만 뽑지 못했던 선수가 있다. 바로 NC 다이노스 김휘집이다.

이번 대표팀은 총 7명의 내야수를 발탁했다. 와일드카드로 문보경(LG)과 노시환(한화)이 뽑혔고, 정준재(SSG) 이재현(삼성) 김주원(NC) 김도영(KIA) 박준순(두산)까지 7명이다.

그런데 멀티 포지션이 거의 없다는 게 아쉽다. 문보경은 1,3루가 가능하지만, 노시환은 3루, 정준재와 박준순은 2루, 김주원과 이재현은 유격수가 주 포지션이다. 김도영 역시 3루 수비에 집중하고 있다.

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김휘집 또한 최근에는 3루가 주 포지션이지만 프로에서 유격수와 2루수까지도 소화했기 때문에 멀티 자원으로 기대를 모을 수 있었다. 그러나 부상이 발목을 잡았다. 김휘집은 4월 16일 KT 위즈전에서 맷 사우어가 던진 공에 오른쪽 손목을 맞았고, 이후 골절상을 입었다. 당시에는 6주 정도면 복귀할 수 있을거라 예상했지만 예상보다 복귀가 길어졌다. 두달째 1군에 돌아오지 못하고있는 상황이다.

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때문에 NC는 이번 아시안게임에서 김주원 한명만 명단에 들었다. 김휘집의 부상 이탈을 류지현 감독이 크게 아쉬워했다는 후문이다. 이호준 감독도 "류지현 감독님이 멀티 요원을 생각하셨던 것 같은데 휘집이가 안되니까 아쉬워하시더라"며 안타까워했다.

그래도 김휘집이 다시 뛴다. 이제 복귀가 머지 않았다. 6월 17일 익산에서 열린 KT와의 3군(D팀) 경기에서 3번-지명타자로 출전해 9이닝 풀타임을 소화하며 오랜만에 실전 감각 익히기에 나섰다. 6월 18일 익산 KT전에서는 3루 수비도 풀타임을 소화했다. 이틀간 안타도 3개를 기록했다.

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그리고 고생하는 3군 선수단과 코칭스태프, 구단 직원들을 위해 아침 8시에 직접 커피를 사서 나눠주면서 팀 분위기를 끌어올리기도 했다.

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이호준 감독도 김휘집의 상태를 계속 체크하고 있다. 이 감독은 "생각보다 빠르게 괜찮아지고 있다. 2군에 올라가서 컨디션 체크하고 괜찮으면 올라올 것"이라면서 "정확한 판단은 선수 본인과 트레이닝 파트에게 맡기고 있다. 본인이 괜찮은지가 우선이고, 그 다음 트레이너가 냉정하게 판단해서 둘 다 OK 떨어지면 올리려고 한다"고 이야기했다.

물론 충분한 시간을 줄 생각이다. 일단은 김휘집이 없다고 생각하고 있지만, 돌아온다면 NC 타선은 더욱 촘촘해진다.

1군 복귀가 임박해 보인다.

창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com