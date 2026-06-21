염갈량 패배 직감! 가슴이 철렁.. 그런데? → "어제는 행운, 주영이 송구 100% 빠졌다고 봤어" [잠실 현장]

21일 잠실구장에서 열리는 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 인터뷰 하고 있는 LG 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 손주영이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.19/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 패배를 직감한 순간 행운이 따랐다. 옆으로 빠질 뻔한 송구가 주자를 맞고 땅에 그대로 떨어졌다.

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염경엽 LG 트윈스 감독은 21일 잠실에서 열리는 두산 베어스전을 앞두고 전날 경기를 복기했다. 염 감독은 9회말에 운이 좋았다며 가슴을 쓸어내렸다. LG는 4대2로 승리했다. 9회말 마무리투수 손주영이 2사 만루에 몰렸지만 실점하지 않았다.

염 감독은 "어제(20일) 키포인트는 주영이의 송구가 빠지느나 안 빠지느냐였다. 나는 100% 빠졌다고 봤다"고 돌아봤다.

손주영은 4-2로 앞선 9회말 2사 1, 3루에서 두산 박지훈에게 투수 땅볼을 이끌어냈다. 바운드가 투수와 포수 사이 애매한 곳에 크게 튀었다. 손주영이 잡아서 시계방향으로 빙글 돌아 1루에 던졌다.

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빗나갔다. 손주영이 던진 공은 박지훈 엉덩이를 맞고 1루 앞에 그대로 떨어졌다.

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염 감독은 "(박)동원이가 잡았어야 했다. 왼손 투수는 돌아서 던져야 해서 악송구가 될 확률이 높다. 거기서 빠졌으면 최소한 동점이었다"며 가슴을 쓸어내렸다.

손주영의 송구가 박지훈에 맞지 않고 파울지역으로 크게 벗어났다면 3루 주자는 당연히 홈인. 1루에 있던 김민석도 3루, 타자 주자 박지훈은 2루까지 갈 수 있었다. 발 빠른 주자 김민석은 상황에 따라 홈도 노릴 법도 했다.

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하지만 공이 1루수 앞에 바로 떨어지면서 실점 없이 2사 만루가 이어졌다. 손주영은 이유찬에게 3루 땅볼을 유도해서 마침표를 찍었다.

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염 감독은 거기서 운이 넘어왔다고 느꼈다.

염 감독은 "야구는 어떤 흐름이 좌우하는 게 크다. 엉덩이 맞고 떨어지는 순간 막을 수 있겠다 싶었다. 만약에 우리가 질 경기였다면 거기서 원바운드가 됐든 옆으로 갔든 공이 빠져서 점수를 줬을 것"이라고 안도했다.

한편 오스틴은 실책 장면에서 포구를 시도하다가 박지훈과 충돌했는데 부상으로 이어지지는 않았다. 염 감독은 "옆으로 젖혀졌으면 문제가 됐을텐데 그냥 부딪혀서 충격이 크지 않았다"고 안도했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com