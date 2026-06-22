'MLB 타율 톱1' 괴물 타자 이정후 뜬다! 로페즈와 '단 1리차' 중요한 맞대결 앞둬…'멀티히트' 좋은 흐름 이어갈까

샌프란시스코 자이언츠의 이정후. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 이정후의 메이저리그 타율 1위 등극이 코앞으로 다가왔다. 한국인 최초 메이저리그 타격왕의 꿈이 점점 가까워지고 있다.

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이정후는 21일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포파크에서 열린 마이애미 말린스와의 2026시즌 메이저리그 원정경기에서 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 2안타 2득점을 마크했다. 시즌 타율은 0.328에서 0.331(260타수 86안타)까지 올랐다.

이정후가 메이저리그 타격왕에 오를지가 초유의 관심사다. 주요 경쟁자인 내셔널리그 타격 선두 오토 로페즈(마이애미)는 같은날 5타수 1안타에 그쳐 타율이 0.332까지 떨어졌다. 이정후가 로페즈를 넘기 위해서는 타율을 단 1리만 높이면 된다.

이정후는 이날 2루타를 2개나 기록하면서 절정의 타격감을 보였다. 이정후는 2회초 선두 타자로 나서 상대 선발 맥스 마이어의 5구째인 스위퍼를 잡아 당겨 2루타로 만들어냈다. 8회에는 좌완 불펜 케이드 깁슨의 커브를 공략해 2루타를 생산했다. 이정후는 두 번의 출루에서 모두 득점했다. 하지만, 이정후의 활약에도 샌프란시스코는 마이애미에게 3대6으로 패했다.

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양팀의 시리즈는 이정후와 로페즈의 맞대결로도 관심을 모으고 있다. 샌프란시스코와 마이애미는 22일 오전 2시40분 시리즈를 이어간다. 이정후에게 상황은 더 유리할 수 있다. 샌프란시스코의 선발 투수로는 로건 웹이 등판한다. 웹은 올시즌 평균자책점 3.46으로 준수한 활약을 보이고 있다. 반면 마이애미에서는 라이언 구스토가 출전한다. 구스토는 이번 시즌 0승 2패에 평균자책점 7.24를 기록 중으로 흐름이 좋지 못하다. 이정후가 충분히 공략할 수 있는 상대다. 이번 경기에서 이정후가 메이저리그 타율 1위 자리에 등극할 수 있을지 관심이 집중된다. 이를 위해서는 로페즈의 타격 부진도 따라와야 한다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com