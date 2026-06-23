김재상 말소,그 의미는..LG·KT와 운명의 6연전,'천군만마' 온다, 전병우와 공존 시나리오 가동

5일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 2회초 2사 1루 삼성 김영웅이 안타를 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.05/

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 1,2위 LG 트윈스, KT 위즈와의 운명의 6연전을 앞두고 승부수를 던진다. 공수 핵심 내야수 김영웅(23)이 드디어 복귀한다.

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햄스트링 부상 복귀 절차를 밟고 있는 김영웅은 21일 3군 한일장신대와의 연습경기를 통해 최종 몸 상태를 점검했다.

3번 타자 겸 유격수로 선발 출전, 4타수 1안타 2삼진을 기록했다.

퓨처스리그에서 화려한 기록은 아니지만 수치는 큰 의미가 없다. '지명타자→3루수→유격수'로 이어지는 단계별 실전 수비 과정을 무사히 마쳤다는 점 자체에 큰 의미가 있다.

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삼성 박진만 감독은 21일 "김영웅이 연습경기를 소화한 상태라 몸에 문제가 없으면 빠르면 다음 주에 합류할 것 같다"며 "김영웅이 돌아오면 전병우에게 체력적인 안배를 해주면서 기용할 수 있다"고 반겼다.

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이번 주중 합류 가능성에 대해 박 감독은 "오늘 경기 이후 내일까지 상태를 최종적으로 체크해봐야 한다"면서도 "괜찮다고 판단되면 빠르면 다음 주 중에는 올 수 있을 것"이라고 낙관했다.

특별한 이상이 없을 경우 이르면 23일 잠실 LG전에 앞서 1군에 전격 콜업될 예정이었다.

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경기 다음날인 몸상태 체크가 이뤄진 21일 휴식일에 때마침 김재상이 1군에서 말소됐다. 내야 한자리가 비었다. 김영웅이 채울 자리다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 두산의 경기. 5회 2루타를 날린 삼성 김영웅. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.01/

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김영웅은 시즌 극 초반이던 지난 4월 11일 햄스트링 부상으로 처음 엔트리에서 말소됐다. 이후 복귀를 준비하던 중 5월 6일 퓨처스 NC전 직후 비슷한 부위에 다시 한번 햄스트링 통증을 느끼며 재활 기간이 장기화됐다. 한 차례 재발을 겪은 만큼, 삼성 코칭스태프는 이번 복귀 과정을 어느 때보다 돌다리를 두들겨 가며 신중하게 진행해 왔다.

최근 김영웅이 2군 엔트리에서 제외된 것을 두고 팬들의 우려가 있었으나, 이는 철저히 계산된 '휴식 및 실전 스케줄'에 따른 것이었다.

삼성 박진만 감독은 "당초 퓨처스 첫째 날 지명타자, 둘째 날 3루수, 셋째 날 유격수로 출전시키려 했다. 하지만 일요일에 공식 퓨처스 게임이 없는 대신 3군 연습 게임이 잡혔다. 이에 따라 17일, 18일 이틀간 실전을 치른 김영웅을 어제와 오늘 이틀 쉬게한 뒤 21일 연습게임을 진행하도록 조율했다"고 설명했다.

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 8회초 2사 만루 삼성 전병우가 역전 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

김영웅의 복귀는 전반기 순위 싸움의 분수령이 될 이번주 6연전을 앞두고 공수 양면에 있어 천군만마다.

현재 삼성 내야진의 체력 소모가 극에 달해있다. 박 감독은 수시로 "(김영웅이) 괜찮으면 올려야 한다. 현재 전병우가 많이 지쳤다"이라며 내야진의 고충을 토로했다.

특히 현재 주전 유격수 이재현이 골타박 부상으로 전력에서 이탈해 있는 상황.

김영웅의 복귀가 절실한 이유는 그가 3루 뿐 아니라 유격수까지 소화해 줄 수 있는 자원이기 때문이다. 21일 연습경기에 유격수로 최종 점검을 했던 이유.

김영웅이 합류하게 되면 삼성은 다채로운 내야 공존 시나리오를 가동할 수 있다.

현재 3루를 맡고 있는 전병우의 체력 부담을 덜어주는 동시에, 김영웅이 유격수와 3루수를 오가며 내야에서 전천후 역할을 할 수 있다.

3위 삼성은 23일부터 1위 LG(잠실)와 2위 KT(대구)를 차례로 만나는 운명의 6연전을 치른다. 전반기 순위 싸움의 고비가 될 이번 대회전에서 김영웅의 복귀는 팀 타선과 수비 양면에서 큰 활력소가 될 것으로 기대를 모은다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com