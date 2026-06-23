윤동희 9회말 끝내기!!! 롯데, 파죽의 6연승 미쳤다 → 3-2 NC 제압 [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 NC 다이노스를 꺾고 파죽의 6연승을 질주했다.

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롯데는 23일 부산 사직구장에서 열린 NC와 경기에서 3대2로 승리했다. 2-2로 맞선 9회말 2사 1, 2루에서 윤동희가 끝내기 안타를 폭발했다. 선발투수 박세웅이 7이닝 1실점 10탈삼진 호투했다.

NC 선발투수 라일리도 7이닝 1실점 7탈삼진으로 잘 던졌다.

1회말 롯데가 손쉽게 선취점을 뽑았다. 황성빈이 발로 1점을 만들어냈다. 리드오프 황성빈이 좌익 선상 2루타를 치고 나갔다. 고승민이 유격수 땅볼로 황성빈을 3루에 보냈다. 1사 3루에서 레이예스가 유격수 땅볼을 쳐 황성빈을 불러들였다.

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NC는 3회초 균형을 맞췄다. 1사 후 김형준이 솔로 홈런을 때렸다. 김형준이 박세웅의 실투를 놓치지 않았다. 풀카운트에서 슬라이더가 높은 코스로 들어왔다. 김형준이 잡아 당겨 좌측 담장을 넘겼다. 시즌 5호.

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이후 박세웅과 라일리가 팽팽한 투수전을 펼쳤다.

박세웅은 4회초 1사 만루 위기에서 오장한을 삼진, 서호철을 3루 땅볼 처리했다. 6회를 삼자범퇴로 정리하며 투구수를 아꼈다. 박세웅은 7회에도 등판했다. 오장한 서호철 김형준을 공 10개로 솎아냈다.

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라일리는 6회말 선두타자 황성빈에게 3루타를 맞고 큰 고비를 맞이했다. 라일리는 무사 3루에서 침착했다. 고승민을 내야 뜬공 아웃시키면서 흐름을 끊었다. 1사 3루에서 레이예스에게 삼진을 빼앗아 한숨을 돌렸다. 라일리는 한동희에게 3루 땅볼을 유도해 위기를 탈출했다.

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불펜이 가동된 8회에 0의 행진이 깨졌다.

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NC가 경기를 뒤집었다. 8회초 1사 3루에서 이우성이 좌익수 희생플라이 타점을 수확했다. 롯데가 곧장 동점에 성공했다. 8회말 손성빈 타석에 대타 등장한 노진혁이 홈런을 때렸다. 노진혁은 2스트라이크의 불리한 카운트에서 바깥쪽으로 떨어지는 체인지업을 걷어올렸다. 우중간 외야 관중석에 떨어졌다. 시즌 5호.

롯데가 9회말에 경기를 끝냈다. 선두타자 한동희가 우전 안타 출루했다. 대주자 김동혁 대타 김세민이 들어왔다. 김세민이 보내기 번트를 댔다. NC 3루수 서호철의 2루 송구가 빗나갔다. 무사 1, 2루에 주자가 모였다. 전민재가 삼진을 당했다. 윤동희가 중전 안타로 경기를 끝냈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com