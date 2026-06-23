강백호 거르면 막을 수 있어? 동점포에 끝내기 안타까지, 노시환의 끝내주는 하루 [대전 현장]

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 2회말 노시환이 우측 담장을 향하는 타구를 날린 후 더그아웃으로 들어와 기뻐하고 있다. 노시환의 타구는 비디오 판독 결과 홈런에서 2루타로 정정됐다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] 한화 이글스가 우여곡절 끝에 승리를 거두며 5위로 올라섰다.

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한화는 23일 대전한화생명볼파크에서 열린 두산 베어스와의 주중 3연전 첫 번째 경기에서 9회말 터진 ()의 극적 끝내기 안타에 힘입어 3대2로 신승했다.

이날 경기 전 승차 없이 5, 6위였던 양팀. 이날 한화가 승리하며 두산을 6위로 끌어내리고 5위가 됐다. 두산은 충격의 4연패.

치열한 순위 싸움이 벌어지고 있는만큼, 양팀 경기도 매우 치열했다. 3연전 향방을 가를 첫 경기, 목숨 걸고 이겨야 했다.

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첫 점수도 똑같이 2회 나눠가졌다. 두산은 2회초 1사 후 박찬호와 오명진이 류현진을 상대로 연속 안타를 때려냈다. 이어진 1, 3루 찬스에서 윤준호가 3루주자 박찬호를 불러들이는 희생 플라이를 쳤다. 좌익수 이원석이 잡지 못했다면 안타가 될 뻔 했는데 한화가 '싸게' 막은 장면.

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한화는 2회말 곧바로 동점을 만들었다. 선두 노시환이 두산 선발 타카다로부터 동점 솔로포를 뽑아낸 것. 노시환의 시즌 11호포가 중요할 때 터졌다.

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 타격하고 있는 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.11/

그리고 양팀 선발투수들의 투수들이 이어졌다. 타카다는 지난 두 번의 등판에서 고비를 넘기지 못하고 무너졌는데, 이날은 좋은 구위와 안정된 제구로 한화 타선과 훌륭하게 맞서 싸웠다.

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다시 균형을 깬 건 두산이었다. 6회초 1사 후 다시 한 번 박준순이 볼넷, 양의지의 안타로 1,3루 찬스를 만들어냈다. 여기서 류승민이 1타점 내야 땅볼을 기록했다.

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한화도 가만히 있을 수 없었다. 또 홈런이었다. 이번에는 페라자였다. 7회 1사 주자 없는 상황서 바뀐 투수 김택연으로부터 우측 폴대를 강타하는 엄청난 홈런을 때려냈다. 페라자는 16번째 홈런.

그렇게 양팀은 경기 후반 필승조를 모두 투입해 경기를 지키려했다. 하지만 한화에는 노시환이 있었다.

노시환은 9회말 2사 1, 2루 찬스서 두산 마무리 이영하를 상대로 극적 끝내기 결승타를 쳐냈다. 두산은 2사 2루 상황서 2B이 되자 4번 강백호를 거르고 노시환을 선택했는데, 노시환이 기다렸다는 듯 경기를 끝내버렸다. 이날 동점 솔로포에 끝내기 안타까지, 끝내주는 하루였다.

한화 선발 류현진은 6이닝 2실점 4경기 연속 퀄리티스타트를 기록했다. 패전 위기서 내려왔지만, 팀이 끝내기 승을 거뒀으니 웃을 수 있었다.

대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com