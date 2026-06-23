'데뷔 최악투' KIA 구세주, 왜 짜증나고 분했을까…"때려 부쉈으면 부쉈지, 진짜 운 적 없어요"

23일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. KIA가 키움에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 KIA 선수들. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

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[고척=스포츠조선 김민경 기자] "그러면 안 되지만, 사실 그냥 때려 부쉈으면 부쉈지 진짜 운 적도 없고 때려 부수지도 않았어요."

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KIA 타이거즈 마무리투수 성영탁은 올해 구세주와 같은 활약을 펼쳤다. 시즌 초반 150세이브 마무리투수 정해영이 흔들려 2군에서 재정비할 때 성영탁이 뒷문을 지켜준 덕분에 KIA 마운드는 지금까지 무너지지 않고 버틸 수 있었다. 성영탁은 세이브 12개를 챙기며 KIA의 핵심 불펜으로 빠르게 성장하고 있었다.

그런데 지난 20일 수원 KT 위즈전에서 성영탁이 무너졌다. 9-4로 앞선 9회말 등판해 0이닝 4안타(1홈런) 2볼넷 5실점에 그쳤다. 선두타자 샘 힐리어드에게 초구 투심패스트볼을 스트라이크존 한가운데로 던져 우월 솔로포를 허용한 게 시작이었다. 성영탁은 구위로 KT 타선을 전혀 압도하지 못한 채 고개를 숙였다.

성영탁은 2024년 10라운드 전체 96순위로 KIA에 입단해 한번도 실망스러운 투구를 펼친 적이 없었다. 지난해 52⅓이닝을 던지면서 평균자책점 1.55를 기록했고, 올해도 KT전에 무너지기 전까지 평균자책점 1.78을 기록하고 있었다. 5실점은 성영탁이 데뷔한 이래 최다였다.

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KIA는 급히 김범수로 투수를 바꿔 수습해 보려 했지만, 끝내 9대10으로 끝내기 패했다. 성영탁이 눈물을 훔치는 듯한 모습이 중계 화면에 잡혀 눈길을 끌기도 했다.

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성영탁은 큰 충격을 받긴 했지만, 눈물은 흘리지 않았다. 눈물은 오해였다.

성영탁은 "우는 스타일이 아니고, 운다고 해도 저기 구석 가서 혼자 울지. 그러면 안 되지만, 사실 그냥 때려 부쉈으면 부쉈지 진짜 운 적도 없고 때려 부수지도 않았다. 그때 (한)재승이 형이 진짜 좋은 말을 갑자기 많이 해주셔서 그냥 초점 없는 눈을 하고 있었을 뿐"이라고 해명했다.

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5실점 이후 성영탁은 다시 마운드에 오르는 날만 기다렸다. 다시 공을 던지는 것 외에는 분을 풀 방법이 없어 보였다. 21일 수원 KT전 등판 대기를 자청했지만, 이동걸 투수코치의 거절로 무산됐다.

23일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 투구하고 있는 KIA 성영탁. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 성영탁이 역투하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

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성영탁은 "코치님께서 안 된다고 하셔서 내가 문자로 '됩니다'라고 했더니 코치님이 '말도 안 되는 소리 하지 말고 그냥 푹 쉬고, 화요일 등판을 준비하라고 하셨다. 또 경기가 많이 남았으니까"라고 뒷이야기를 들려주며 멋쩍어했다.

아웃카운트를 하나도 잡지 못하고 정신없이 얻어맞은 첫 경기였다.

성영탁은 "던지면서 정신을 못 차린 경기는 아마 그 경기가 처음인 것 같다. 점수를 주더라도 아웃카운트를 잡아 나가야겠다는 생각을 하는데, 그 경기는 진짜 뭔가 계속 물 흐르듯이 안타를 맞고 KT 타자들도 집중력이 좋아서 거기서 내가 진 것 같다"고 덤덤하게 말했다.

성영탁은 23일 고척 키움 히어로즈전 7-2로 앞선 9회말 무사 1, 2루 위기에 등판했다. 성영탁은 김범수의 책임주자 한 명을 불러들이긴 했지만, 1이닝 1안타 1삼진 무실점으로 잘 틀어막아 7-3 승리를 지켰다.

성영탁은 "잘 끝내긴 했지만, (김)범수 형 주자로 한 점을 줘서 만족은 못할 것 같다. 등판할 때는 '못 던지겠다' 이게 아니라 조금 짜증이 났다. 조금 분한 마음으로 올라갔다. (이)동걸 코치님께서 마무리투수는 언젠가 한번 그런 경기가 나온다고 말씀하셨지만, 그렇게 크게 나올 줄은 몰랐다. 그래도 코치님께서 잘 다독여 주시고, 좋은 말씀을 많이 해 주셨다. 감독님께서도 오늘(23일) 마지막에 믿고 올려 주셔서 잘 회복했다"고 이야기했다.

그는 이어 "(5실점 경기가) 많이 도움됐다. 초구에 홈런도 거의 한 2번째 정도 맞은 것 같고, 안일하게 들어가면 안 된다는 것을 배웠다. 5점차라 마음이 편안한 상황이지만, 조금 더 집중해야 한다는 경험을 했다. 컨디션은 못 던질 정도는 아니었지만, 두 번째(김민혁 12구) 세 번째(류현인 10구) 타자한테 공을 너무 많이 던져서 거기서 흔들렸던 것 같다"고 되돌아봤다.

키움전 무실점 투구로 아픈 기억은 다 털어냈다.

성영탁은 "경기를 잘 끝냈다는 것 자체로 리프레시가 된 것 같다. 한번 무너졌을 때 멘탈이 진짜 중요한 것 같다. (정)해영이 형이 대단하다는 것을 많이 느꼈고, 마무리를 몇 년 동안 했다는 게 대단하다고 생각했다. 마무리는 빨리 잊는 게 중요한 것 같다"고 했다.

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 마무리에 성공한 KIA 성영탁이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

고척=김민경기자 rina1130@sportschosun.com