'파란만장' 염갈량, 얼굴에 케이크 범벅! 감독 데뷔 14년차+유니폼 3벌+역대 최고령…역대 9번째 700승 달성 [잠실현장]

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. LG 염경엽 감독이 프로 통산 700승을 달성했다. 선수들의 축하를 받고 있는 LG 염경엽. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. LG 염경엽 감독이 프로 통산 700승을 달성했다. 선수들의 축하를 받고 있는 LG 염경엽. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. LG 염경엽 감독이 프로 통산 700승을 달성했다. 선수들의 축하를 받고 있는 LG 염경엽. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. LG 염경엽 감독이 프로 통산 700승을 달성했다. 선수들의 축하를 받고 있는 LG 염경엽. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. 프로 통산 700승을 달성한 LG 염경엽 감독이 선수단의 축하를 받고 있다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 김영록 기자] '염갈량' 염경엽 LG 트윈스 감독이 감독 통산 700승을 달성했다.

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염경엽 감독이 이끄는 LG는 24일 잠실구장에서 열린 삼성 라이온즈와의 주중시리즈 2차전에서 톨허스트의 6이닝 무실점 호투와 오스틴의 맹활약을 앞세워 2대0으로 승리했다.

염경엽 감독은 2013년 넥센 히어로즈 사령탑으로 데뷔한 이래 14년차 시즌, 총 1243경기 만에 통산 700승(529패14무)을 달성했다. KBO 역대 9번째 기록이다.

리그 역사상 700승을 넘어선 감독은 총 8명 뿐이다. 현역 사령탑 중에는 김경문 한화 이글스 감독(1055승), 김태형 롯데 감독(807승)만이 700승을 넘겼다.

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1968년 3월 1일생인 염경엽 감독은 24일 기준 58세 3개월 23일이다. 김인식 전 감독(2005년 6월 14일, 58세 1개월 13일)을 제치고 KBO리그 통산 최고령 700승 타이틀을 갖게 됐다.

2013 프로야구 시범경기 NC와 넥센의 경기가 10일 창원 마산구장에서 열렸다. 경기 전 넥센 염경엽 감독이 취재진과 이야기를 나누고 있다.창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2013.03.10/

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염경엽 감독은 넥센 시절인 2013년 3월 31일 무등 KIA 타이거즈전에서 감독 데뷔 첫 승을 신고했다. 이듬해인 2014년 6월 6일 목동 두산 베어스전에서 100승을 채웠다.

이후 2015년 7월 29일 목동 KT 위즈전에서 200승, 2016년 9월 15일 고척 KT전에서 각각 300승을 기록하며 넥센에서만 300승을 달성했다.

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이후 SK 와이번스로 자리를 옮긴 염경엽 감독은 2020년 5월 31일 인천 한화전에서 통산 400승을 달성했다.

12일 오후 인천 SK행복드림구장에서 SK 와이번스 선수들이 훈련을 펼쳤다. 덕아웃에서 기자들의 질문에 답하고 있는 SK 염경엽 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2020.3.12/

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LG 지휘봉을 잡은 뒤로는 2023년, 2025년 두 번의 정규시즌-한국시리즈 통합 우승과 함께 한층 더 빠르게 승리를 쌓아올렸다.

2024년 4월 7일 잠실 KT전에서 500승, 2025년 5월 23일 문학 SSG전에서 600승을 넘어섰다. 현재까지 팀별 승수는 넥센 305승, SK 101승, LG 294승이다.

이날 경기는 LG 구단의 프랜차이즈 통산 2800승으로도 기록됐다. KBO리그에선 4번째다.

새 외국인 투수의 KBO리그 첫 세이브이기도 하다. 인터뷰에 임한 리오스는 "오늘 기념구는 내게 올 일이 없을 것 같다"며 웃었다.

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

인터뷰 도중 미소를 짓고 있는 LG 염경엽 감독.

◇KBO리그 역대 700승 이상 감독(2026년 6월 23일 기준)

이름=경기수=승리

김응용=2910=1554

김성근=2651=1388

김경문=2002=1055

김인식=2056=978

김재박=1812=936

강병철=1962=914

김태형=1508=807

김영덕=1207=707

염경엽=1243=700