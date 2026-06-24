이제 5등과 3G 차이! → 롯데 7연승은 김태형 감독도 처음이다. "선수단 모두 마음이 모였다" [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 파죽의 7연승을 질주했다. 김태형 감독이 롯데 지휘봉을 잡고 첫 7연승이다.

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롯데는 24일 부산 사직구장에서 열린 NC 다이노스와 경기에서 5대3으로 승리했다. 0-1에서 2-1로 역전했다가 2-3으로 뒤집혔다가 다시 뒤집어서 이겼다. 이틀 연속 역전승.

롯데의 마지막 7연승은 2023년이다. 당시 4월 20일 부산 KIA전부터 5월 2일 광주 KIA전까지 9연승을 기록했다.

김 감독은 2023시즌이 끝나고 롯데 사령탑에 취임했다. 이번이 김 감독 체제 최다 연승이다.

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김 감독은 "타이트한 상황에서 선수단 모두 연승을 이어가려는 마음이 모여 8회 나승엽의 결승타점으로 이어질 수 있었다. 비가 오는 궂은 날씨에 선수단 모두 수고 많았다고 전하고 싶다. 비 오는 와중에도 끝까지 남아 성원을 보내주신 팬분들께도 감사드린다"고 소감을 밝혔다.

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이제 5위도 가시권이다. 롯데는 31승 39패 2무승부 8위를 유지했다. 하지만 7위 NC와 승차를 1경기로 좁혔다. 5위 두산과 승차도 3경기에 불과하다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com