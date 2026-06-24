문동주 넘었다! '161.7㎞' LG 리오스, 277일만의 '신기록' 경신…韓역사상 최고 구속 이름 새겼다 [잠실현장]

인터뷰에 임한 LG 리오스. 김영록 기자

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 리오스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 약셀 리오스가 처음 한국에 올 때마다 예상됐던 일이 벌어졌다. 리오스가 한국 프로야구 역사상 최고 구속에 자신의 이름을 새겼다.

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염경엽 감독이 이끄는 LG는 24일 잠실구장에서 열린 삼성 라이온즈와의 주중시리즈 2차전에서 톨허스트의 6이닝 무실점 호투와 오스틴의 맹활약을 앞세워 2대0으로 승리했다. 최근 5연승 질주다. 선두 자리에서 내려올 기색이 없다.

이날 LG 새 외국인 투수 리오스는 2-0으로 9회초 등판, 삼성 최형우에게 안타 하나를 허용했지만 실점없이 KKK로 경기를 마무리지으며 데뷔 첫 세이브를 기록했다.

하지만 이날 경기 후 만난 리오스는 "오늘 기념구가 나한테 올 일은 없을 것 같다"며 웃었다. 이날 경기는 염경엽 LG 감독의 감독 통산 700승이자 LG 프랜차이즈 역사상 2800승(KBO 통산 4번째)이기도 했다.

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. LG 염경엽 감독이 프로 통산 700승을 달성했다. 선수들의 축하를 받고 있는 LG 염경엽. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. 프로 통산 700승을 달성한 LG 염경엽 감독이 선수단의 축하를 받고 있다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

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리오스는 이날 다른 의미로 KBO 역사에 자신의 이름을 새겼다. 지난해 9월 한화 이글스 문동주가 세운 역대 최고 구속을 뛰어넘은 것.

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리오스가 이날 9회초 2사 1루에서 삼성 김영웅을 상대로 던진 마지막 3구는 KBO 공식(트랙맨) 구속이 161.7㎞로 측정됐다.

2018년 한국 프로야구에 트랙맨이 도입된 이래, 그리고 KBO가 공식 구속 자료로 트랙맨을 채택한 이래 역대 최고 구속 신기록이다. 종전 최고 기록은 2025년 9월 20일 수원 KT 위즈전에서 문동주가 기록했던 161.44㎞였다.

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이날 리오스는 9회초 첫 타자 박승규 상대로 3구째 160.09㎞, 김영웅 타석 1구째 159.9㎞ 등 가히 폭발적인 구속을 자랑하며 삼성 타자들의 스트라이크존을 폭격했다.

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박승규를 3구 삼진으로 잡아냈고, 전날 자신에게 싹쓸이 3타점 적시타를 친 디아즈도 139㎞ 커브로 4구째 삼진으로 돌려세웠다.

하지만 최형우에겐 158~159㎞ 직구를 3연속으로 던진 뒤 볼카운트 1B2S에서 던진 147㎞ 뚝 떨어진 포크볼이 통타당해 1,2루간 안타를 허용했다.

20일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 7회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 한화 문동주. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.09.20/

20일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 6회 마운드에 올라 투구하는 한화 문동주. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.09.20/

리오스는 다음타자 김영웅을 상대로 다시 커브로 삼진을 잡으며 이날 아웃카운트 3개를 모두 KKK 처리했다.

리오스는 "내 역할은 우리팀의 승리를 돕는 것이다. 언제가 됐든 나가서 100% 수행하는 게 내 역할"이라고 답했다.

이어 "내 구위를 믿고 던졌다. 또 LG는 리그에서 제일 좋은 수비력을 지닌 팀이다. 우리 팀 포수(박동원)와도 잘 통한다. 경기 운영방식도 너무 마음에 든다. 팀동료들을 믿고 열심히 던졌다"고 설명했다.

특히 디아즈 타석에 대해서는 "어제 일을 생각하지 않으려고 노력했지만, 아니라고 말하면 거짓말인 것 같다"며 환하게 웃었다.

리오스가 밝힌 자신의 생애 최고 구속은 100.8마일(약 162㎞)이다. 그는 "감독님의 신뢰에 감사하다. 야구는 9이닝을 다 막아야하는 경기고, 나는 투수들 중 한명일 뿐"이라며 자신을 낮췄다.

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. 투구하고 있는 LG 리오스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

리오스는 "내일도 감독님이 지시하면 당연히 3연투를 할 것"이라며 의욕을 활활 불태웠다. 다만 한국시리즈 우승만을 겨냥중인 염경엽 감독이 3연투를 지시할 가능성은 매우 낮다.

"지금 구속에 크게 신경쓰고 있진 않다. 요즘 몇경기에서 빠른 카운트에 내 공이 맞아나가는 모습이 있었다. 한국 타자들은 직구에 상당히 빠르게 잘 적응하는 것 같다. 어떤 볼배합을 가져가야할지 고민이다. 아직 온지 2주밖에 안되서 그런지, 한국과 미국의 ABS(자동볼판정 시스템)존에 대해서는 특별히 차이를 모르겠다."

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com