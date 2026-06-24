'대투수' 양현종이 본 '광속구 에이스' 안우진…"빠른 공 뿐만 아니라 머리도 쓸줄 알아, 대단하다는 말 밖에" [SC포커스]

사진 제공=KIA 타이거즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] KIA 타이거즈의 '대투수' 양현종이 고척돔에서 다시 한번 베테랑의 진가를 입증했다. 양현종은 24일 고척 키움 히어로즈전에서 5이닝 동안 제 몫을 다하며 팀의 10대3 대승을 이끌고 시즌 5승째이자 올해 첫 2경기 연속 승리 투수가 됐다. 경기 후 만난 양현종은 승리의 공을 화끈한 득점 지원을 펼쳐준 야수들과 안방마님 한준수에게 돌리며 감사의 인사를 전했다.

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이날 양현종은 5이닝 동안 안정적인 피칭으로 승리 투수 요건을 갖췄다. 사실 그는 마운드에서 더 버티고 싶은 열망이 강했다. 양현종은 "항상 5이닝만 던지고 내려오다 보니 조금 부족한 것 같다"라며 "오늘 같은 경우에도 아무래도 6회에는 마운드에 올라가는 습관을 좀 들여보고 싶었다"고 고백했다. 하지만 6회초 KIA의 공격이 길어지자 이범호 감독이 직접 브레이크를 걸었다. 양현종은 "감독님께서 크게 길게 보라고 말씀하셨다"고 전했다. 이 감독은 이제 전반기 절반을 지나온 시점에서 앞으로 더 중요한 게임이 많기에 혹여나 양현종이 무리하다가 부상을 당할까 우려했다. 양현종은 "감독님께서 정말 제 몸을 생각해 주시는구나 느껴져서 5회까지 던지고 기분 좋게 내려왔다"며 미소를 지었다.

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이날 고척돔에서 유독 자신감이 넘쳤다는 양현종은 주자를 내보내면서도 실점을 최소화하는 노련한 위기 관리 능력을 선보였다. 양현종은 "가장 큰 것은 주자를 더 안 쌓이게 하려고 하는 것"이라고 짚었다. 이어 "예전 구위였으면 어떻게든 점수를 안 주려고 힘으로 상대를 했겠지만, 요즘 같은 경우에는 아웃카운트랑 주자를 좀 바꾼다는 생각으로 피칭을 한다"라며 "큰 욕심 부리지 않고 주자가 나가 있어도 최대한 공격적으로 가려 한다"고 설명했다.

포수 한준수를 향한 찬사도 아끼지 않았다. 양현종은 "준수가 매년 성장하는 모습이 보이지만 특히 올해 게임의 흐름을 더 잘 이해하고 있다"라며 "작년에는 자기가 믿는 볼 배합으로 많이 갔다면 요즘은 머리를 쓰고 게임 상황을 읽는다. 준수도 자기가 생각한 대로 결과가 나오니 더 재미있어하는 것 같고, 같이 피칭하면서도 성장이 많이 느껴진다"고 대견해했다.

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사진 제공=키움 히어로즈

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이날 맞대결을 펼친 키움의 에이스 안우진에 대해서도 양현종은 진심 어린 경의를 표했다. 비록 안우진은 이날 6실점으로 무너졌지만, 양현종의 눈에 비친 그는 타 팀 에이스이기 전에 완벽하게 진화한 괴물 후배였다. 양현종은 "안우진을 보면서 정말 대단하다는 말밖에 안 나오는 것 같았다"고 감탄했다. 이어 "초반에는 직구 위주로 단순하게 피칭을 가져가다가 나중에는 커브를 섞고 여러 변화구를 섞어가면서 공격적으로 피칭하더라"며 "우진이가 신인 때부터 변해가는 모습을 지켜봤는데, 이제는 마냥 공만 빠른 투수가 아니라는 것을 다시 한번 느꼈다. 머리를 쓸 줄 알고, 선발 투수로서 정말 많이 성장했다는 게 온몸으로 느껴졌다"고 치켜세웠다.

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이날 승리로 양현종은 개인 통산 191승을 마크하게 됐다. 대망의 200승 고지를 향해 성실하게 전진하고 있지만, 베테랑은 여전히 숫자가 주는 중압감보다 팀의 안정을 먼저 바라봤다. 특히 벌써 전반기 5승을 거둬 10승 고지의 가능성을 높였지만 양현종은 단호하게 고개를 저었다. 그는 "통산 승수나 10승 같은 것은 생각을 안 해봤다. 그저 올 시즌에 팀에 5승을 보탰다는 사실 자체가 좋을 뿐"이라고 선을 그으며 "내가 나가는 게임에 내 승리가 아니더라도 우리 팀이 이겨야 분위기가 좋다"라며 팀 퍼스트 정신을 강조했다.

양현종은 "선발 투수로서 제 역할은 게임의 흐름을 어느 정도 만들어 놓고 내려오는 것"이라며 "앞으로도 승수를 생각하기보다는 항상 이런 식으로 제 역할을 하고, 아프지 않고 꾸준하게 시즌을 마무리하는 게 유일한 목표다"라고 묵직한 이정표를 남겼다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com