韓야구 '이끌었던' 에이스가 '이끌' 에이스에게 건넨 위로…"함께 한 것으로도 영광이었다" [고척 현장]

사진제공=키움 히어로즈, KIA 타이거즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 그라운드 위에서는 치열한 불꽃을 튀겼지만, 경기가 끝난 뒤 오간 대한민국 최고 에이스들의 신구 조화와 리스펙트는 야구팬들의 가슴을 따뜻하게 적셨다. KIA 타이거즈의 '대투수' 양현종이 건넨 진심 어린 극찬에 키움 히어로즈의 '괴물 에이스' 안우진이 감동의 화답을 전했다.

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양현종은 지난 24일 고척 키움 히어로즈전에서 5이닝 동안 제 몫을 다하며 팀의 10대3 대승을 이끌고 시즌 5승째이자 올해 첫 2경기 연속 승리 투수가 됐다. 이날 맞대결을 펼친 안우진에 대해 양현종은 비록 6실점으로 무너졌음에도 타 팀 에이스이기 전에 완벽하게 진화한 괴물 후배라며 진심 어린 경의를 표했다.

양현종은 "안우진을 보면서 정말 대단하다는 말밖에 안 나오는 것 같았다"고 감탄을 금치 못했다. 이어 "초반에는 직구 위주로 단순하게 피칭을 가져가다가 나중에는 커브를 섞고 여러 변화구를 섞어가면서 공격적으로 피칭하더라"며 후배의 영리한 마운드 운영을 치켜세웠다.

또한 "우진이가 신인 때부터 변해가는 모습을 지켜봤는데, 이제는 마냥 공만 빠른 투수가 아니라는 것을 다시 한번 느꼈다"라며 "머리를 쓸 줄 알고, 선발 투수로서 정말 많이 성장했다는 게 온몸으로 느껴졌다"고 헌사를 남겼다.

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부진에 대한 자책으로 마음이 무거웠을 안우진에게 대선배의 이 한마디는 커다란 위로가 됐다. 안우진은 양현종의 인터뷰 내용을 전해 들은 뒤 진심이 가득 담긴 감사의 메시지를 보냈다.

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안우진은 "어제는 개인적으로 경기 내용에 아쉬운 점이 있었는데도 좋게 봐주셔서 정말 감사드린다"며 고개를 숙였다. 이어 "양현종 선배님과 같은 라인업지에 오르는 것만으로 영광이고, 선배님을 보며 많은 것을 배우고 있다"라며 "어렸을 때부터 존경했던 선배님께서 칭찬해주신 만큼 더 좋은 투수가 될 수 있도록 노력하겠다"고 다짐했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com