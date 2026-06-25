'유격수→3루수→벤치대기' '0.125, 5삼진' 김영웅, 복귀 3경기 만에 선발 제외

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 김영웅이 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]돌아온 삼성 라이온즈의 내야수 김영웅이 부상 복귀 후 3경기 만에 선발 라인업에서 제외됐다.

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삼성은 25일 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스전을 앞두고 김영웅을 선발 라인업에서 제외했다. 두차례 햄스트링 부상을 털고 지난 23일 돌아온 지 3경기 만의 벤치 대기.

돌아온 김영웅은 지난 23일 LG전에서 복귀 첫 타석부터 안타를 신고하며 좋은 출발을 알렸다.

삼성 박진만 감독도 "첫 타석 안타로 비교적 빠르게 실전감각을 회복할 수 있을 것 같다"고 기대했다. 복귀 첫날 경기에는 유격수로 출전했지만 생소함에 1회 첫 타구 실책을 범하기도 했다.

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하지만 두번째 타석부터 3타석 무안타에 이어, 3루수로 선발 출전한 이튿날인 24일 경기까지 4타수 무안타 3삼진으로 침묵했다. 복귀 후 2경기 성적은 8타수 1안타(타율 0.125), 삼진 5개로 타격 타이밍을 잡는 데 살짝 애를 먹는 모습.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 7회말 LG 문성주 타구를 잡기 위해 몸을 날렸던 삼성 유격수 김영웅이 통증을 호소하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 1회말 무사 1,2루 LG 오스틴 타구를 실책한 삼성 유격수 김영웅. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 김영웅이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

결국 코칭스태프는 김영웅에게 잠시 쉼표를 주기로 결정하고, 선발에서 제외했다.

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김영웅이 빠진 내야진은 전병우와 양우현이 메운다. 전병우가 6번 3루수선발 출전하고, 양우현이 9번 유격수에 배치됐다.

삼성은 김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-디아즈(1루수)-전병우(3루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-양우현(유격수)의 선발 라인업을 꾸렸다. 선발 투수는 에이스 후라도다.

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아직은 100% 실전 감각을 회복하지 못한 채 잠시 숨 고르기에 들어간 김영웅. 경기 후반 승부처에서 대타로 나와 반전의 계기를 마련할 수 있을지 오늘 경기의 관전포인트다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com