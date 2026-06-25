"후반기 첫 단추가 가장 중요"…꽃 감독 "올러 한차례 더 등판 후 올스타전까지 휴식"→상위권 도약 프로젝트 가동 [고척 현장]

사진제공=KIA 타이거즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] KIA 타이거즈 1선발 아담 올러는 이미 후반기를 준비중이다. KBO리그 2년차인 올러는 지난 해보다 올해 페이스가 더 좋다. 지난 해 11승7패, 평균자책점 3.62였던 올러는 올해 8승5패, 평균자책점 2.51을 기록중이다. 올스타전 베스트 12에도 선정될 정도로 맹활약을 보여주고 있다. 그런 올러이기에 이범호 감독도 그의 페이스 관리에 집중하고 있다.

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올러는 지난 23일 키움전에서 6이닝 4안타 1볼넷 1사구 6탈삼진 1실점으로 승리투수가 됐다. 이 감독은 25일 고척 키움 히어로즈전에 앞서 "오늘 투수코치와 캐치볼을 했다. 투수코치의 보고를 받고 올러가 일요일(28일)에 던질지 화요일(30일)에 던질지 확정할 예정이다"라고 말했다. "하루이틀 더 쉬었으면 좋겠다"는 선수의 의사가 있을 경우 화요일 등판도 고려중이라는 의미.

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28일이든 30일이든 등판한 후에는 엔트리에서 말소해 올스타브레이크까지 휴식을 줄 예정이다. 이 감독이 이같은 엔트리 운용은 올러의 누적된 피로도와 올스타전 출전이라는 상황이 맞물려 있기 때문이다. 전반기 막판 무리한 기용보다는 후반기 대질주를 택하겠다는 것.

이 감독은 "올러가 전반기에 이미 많은 이닝을 던졌다"라며 "전반기 마지막 경기도 중요하겠지만, 더 중요한 것은 후반기 첫 경기에 들어가서 어떻게 스타트를 끊어주느냐다"라고 강조했다. 이어 "후반기 첫 경기에 최상의 컨디션을 맞추려면 지금 상황을 보고 엔트리를 한번 빼줘야 할 것 같다"고 덧붙였다.

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올스타전 전까지 약 열흘이 넘는 달콤한 휴식기를 가질 수 있다. 이후 올스타전 무대에 나서 가볍게 이닝을 소화한 뒤, 다시 3~4일의 추가 휴식을 취하고 후반기 개막전에 선발 등판하는 빌드업이다.

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이 감독은 "올러가 지난 해 156㎞씩 막 던지다가 아팠던 기억이 있다. 그런 상황이 발생하지 않게 올해는 좀 더 빨리 빨리 대처하려고 한다"고 설명했다.

후반기 기선 제압에 최우선을 두고 상위권 도약의 발판을 마련하겠다는 이 감독의 복안이다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com