고영표 비슬리 올러 후라도… 정상급 선발 때만 출전, 감독한테 미운털 박혔나? 염갈량은 다 '계획'이 있다

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 천성호가 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]LG 트윈스 천성호가 25일 잠실 삼성 라이온즈전에 1번 타자로 선발 출전한다. 상대 선발은 삼성의 외국인 에이스 후라도다.

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천성호는 최근 고영표(KT), 비슬리(롯데), 올러(KIA), 후라도(삼성) 등 각 팀의 '1선발급' 오른손 에이스들이 등판할 때마다 선발 라인업에 이름을 올리고 있다.

타자 입장에서는 가장 까다롭고 불리한 조건에서만 경기장에 나서는 셈. 피해도 모자랄 판에 찾아서 만난다.

과거 일부 팀 스타급 주전 타자들은 개인 기록 관리를 위해 에이스 상대 투수가 나올 때마다 아프다고 꾀병을 부리고 라인업에서 빠진 적도 있다.

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그런 면을 감안하면 천성호는 '감독에게 미운털이라도 박힌 것 아니냐'는 농담 섞인 의문이 나올 법하다.

29일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 10회초 1사 LG 천성호가 안타를 날리고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.29/

25일 경기를 앞두고 잠실구장에서 만난 염경엽 감독은 이에 대해 미안함을 전하면서도, 그 뒤에 숨겨진 확고한 '선수 육성 철학'을 밝혔다.

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염경엽 감독은 힘든 투수 상대 천성호 기용 배경에 대해 "천성호는 무조건 불리한 상황에 나간다고 보시면 된다"고 운을 뗐다. 이어 "성호에게는 좀 미안하다"면서도 "하지만 성호는 그런 어려운 투수들을 상대하면서 분명히 성장하고 있다. 실패를 해도 충분히 그럴 수 있다고 생각한다"며 두터운 신뢰를 보냈다.

염 감독이 천성호를 에이스 저격수로 내세우는 이유는 역설적으로 그의 기량이 특급 투수들과 충분히 싸울 만 하기 때문이다. 염 감독은 "성호는 다 외국인 투수 아니면 곽빈 같은 리그 에이스급 피처들과 붙고 있다. 결국 한 단계 성장하는 과정이다. 왜냐하면 성호가 그들과 싸울 수 있는 '레벨'이 되기 때문에 붙이는 것"이라고 강조했다.

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반면 성장중인 유망주 문정빈에 대해서는 기용 기준을 다르게 가져가고 있다.

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염 감독은 "만약 이런 어려운 상황에 문정빈을 내면 아직은 실패할 확률이 크고, 그렇게 되면 성장이 안 된다. 선수 육성을 하는 데 있어서 막연한 기회는 좋은 경험이 될 수 없다"며 철저하게 계산된 시점에서 기회를 부여하겠다고 설명했다.

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 후라도가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

실제 천성호는 이날 선발인 후라도를 상대로 강한 면모를 보였다.

지난해 후라도에게 6타수 3안타로 타율 5할을 기록했다. 여기에 홈런 1개, 2루타 1개로 2타점. 염 감독은 "후라도와 상성이 좋다"며 "후라도의 체인지업과 안으로 떨어지는 변화구에 대한 대처가 좋다"고 톱타자 전진 배치 이유를 설명했다.

염 감독은 천성호의 미래 가치를 높게 평가했다. 팀의 주축인 홍창기, 문성주가 단타형 타자라면, 천성호는 꾸준히 2루타와 3루타를 생산할 수 있는 '중거리 타자'라는 점을 장점으로 꼽았다. 타격 능력 면에서는 "장타력은 조금 못 미쳐도 송찬의 만큼 충분한 경쟁력을 갖추고 있다"는 판단.

21일 잠실구장에서 열리는 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 인터뷰 하고 있는 LG 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

염 감독은 "육성을 같이 하면서 성적을 내야 하는 것이 우리 팀의 시스템"이라며 "이런 어려운 경험들이 밑거름이 돼 내년 시즌이 되면 성호는 한 단계 훨씬 더 성장해 있을 것"이라고 기대했다. 이어 "후반기 문정빈까지 궤도에 올라온다면 정빈이도 어려운 투수를 상대로 넣을 것이다. 그렇게 되면 두 선수 모두 내년에 한 층 더 도약할 것"이라고 전망했다.

LG는 이날 천성호(3루수) 박해민(중견수) 오스틴(1루수) 문보경(지명타자) 송찬의(우익수) 오지환(유격수) 문성주(좌익수) 이주헌(포수) 신민재(2루수)로 라인업을 짰다. 선발 이정용을 앞세워 시리즈 싹쓸이와 6연승을 노린다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com