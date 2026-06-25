KT는 하나입니다! 위즈파크에 '명사수'가 모였다…"큰 힘 얻어갑니다"

사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] KT 스포츠가 '원팀'의 모습을 제대로 보여줬다.

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KT 위즈는 25일 수원 KT위즈파크에서 SSG 랜더스와 경기를 치렀다.

이날 야구장에는 KT 사격단이 방문했다. 2026 아이치-나고야 아시안게임 국가대표 박하준(10m 공기소총)을 비롯해 KT 이덕호 박예빈 문경민 김민기 박소연이 야구장을 찾았다.

종목의 경계를 넘어 KT 스포츠의 일원으로 서로를 응원하고, 교류를 통해 '원팀'임을 다시 한 번 보여줬다.

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KT 사격단은 지난 2024년에도 파리 올림픽 이후 야구단을 응원하기 위해 위즈파크를 방문하기도 했다. 당시 올림픽 은메달리스트인 박하준이 시구를 하기도 했다.

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이들의 응원을 받은 KT 야구단 선수도 힘냈다. 특히 3-5로 지고 있던 4회말 샘 힐리어드가 역전 스리런 홈런을 쏘아올리면서 짜릿함을 팬들에게 선사하기도 했다.

사진제공=KT 위즈

박하준은 "KT 스포츠 일원으로서 같은 목표를 향해 도전하는 KT 위즈를 응원하기 위해 동료 선수들과 함께 야구장을 찾았다. 선수들이 오늘 부상 없이 좋은 경기를 펼쳐주셨으면 좋겠고, 팬 분들께서도 야구만큼이나 박진감 넘치는 사격에도 많은 관심과 응원 보내주시면 좋겠다. 아시안게임도 열심히 준비하고 있는데 좋은 성적으로 보답드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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50m 3자세의 박예빈은 "KT 입단 후 처음으로 위즈파크를 방문했는데, 맛있는 음식도 마련해주시고 너무 감사하다. 홈 구장에 오니 응원할 맛도 나고 팬 분들의 응원 열기에 나도 큰 힘을 얻어가는 것 같다. 후반기 대회에서도 좋은 모습 보일 수 있도록 노력하겠다"고 이야기했다

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한편, KT는 야구단을 비롯해 농구단, 게임단, 사격 및 하키단 등 5개 종목을 운영하고 있다. 오는 7월 초에는 KT 하키단이 야구장을 방문할 예정이다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com