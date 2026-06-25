쾅!쾅!쾅!쾅! 홈런 4방 '맹폭'…KIA 4연승 질주→키움 9연패의 늪 [고척 리뷰]

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 시즌 22호 투런홈런을 날린 KIA 김도영. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] KIA 타이거즈가 홈런 4방을 터뜨리며 키움 히어로즈 마운드를 초토화시켰다.

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KIA는 25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과의 경기에서 9대4로 승리하며 주중 3연전을 스윕했다.

KIA 선발 제임스 네일은 7이닝동안 단 92개의 공을 던져 키움 타선에 단 2안타만을 허용하며 8탈삼진 무실점으로 호투했다. 시즌 5승(4패).

키움 선발 알칸타라는 6이닝 6안타(2홈런) 8탈삼진 4실점으로 패전 투수가 됐다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회 투구를 마치고 마운드를 내려오며 주먹을 쥐어보이는 KIA 선발 네일. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

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이날도 선취점은 KIA가 올렸다. 3회 선두타자 김태군이 좌전 안타를 때렸고 박민의 번트를 선발 알칸타라가 잡아 2루로 송구했지만 슬라이딩한 김태군을 잡지 못했다. 이어 박재현의 희생번트로 주자는 2,3루. 김호령이 중견수 희생플라이를 쳐 3루주자 김태군을 홈에 불러들였다.

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2사 주자 3루의 추가점 찬스에서 타석에 들어선 김도영은 알칸타라가 던진 초구 시속 138㎞짜리 슬라이더를 결대로 밀어쳐 비거리 110m짜리 시즌 21호 2점 홈런을 만들어냈다. 나성범까지 슬라이더를 그대로 받아쳐 우측 펜스 너머로 공을 보냈다. 4-0.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 3회초 키움 알칸타라 상대 솔로홈런을 날린 KIA 나성범. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

7회에도 KIA는 추가점을 얻었다. 좌전 2루타로 출루한 김태군이 박민의 희생 번트로 3루까지 갔다. 이어 박재현이 우전 적시타를 터뜨리며 추가점을 얻었다. 김호령 역시 좌전 적시타로 2루주자 박재현이 홈을 밟았다. 6-0.

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이어진 타석에서 김도영이 다시 키움 두번째 투수 조영건의 슬라이더를 공략해 좌측 담장을 넘기는 2점포를 터뜨렸다. 나성범은 헛스윙 삼진으로 물러났지만 해럴드 카스트로가 세번째 투수 김윤하의 5구 147㎞ 패스트볼을 받아쳐 또 솔로 아치를 그렸다. 9-0.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 솔로홈런을 날린 KIA 카스트로. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

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KIA 마운드가 두번째 투수 최지민으로 바뀐 8회 키움이 추격의 불씨를 살렸다. 박찬혁과 추재현의 연속안타, 그리고 김동헌의 좌전 적시 2루타를 묶어 첫 득점을 얻었다. 어준서는 3루수 뜬공으로 물러났지만 여동욱은 깊숙한 중견수 희생플라이를 때려 점수를 추가했다. 9-2.

9회말 2사 1루 상황에서 박찬혁이 KIA 김범수의 5구 148㎞ 직구를 받아쳐 좌중간 담장을 넘기는 투런 아치를 그렸지만 더이상의 추가점은 없었다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com