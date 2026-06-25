롯데 나오면 땡큐! 4승 중 3승이 롯데 → NC 토다, 롯데의 8연승 저지하며 4연패 탈출 앞장. 8-2 대승 [부산 현장]

NC 선발 토다 나츠키 역투 (창원=연합뉴스) 김동민 기자 = 31일 경남 창원NC파크에서 열린 프로야구 2026 KBO리그 롯데 자이언츠와 NC 다이노스의 경기. 1회 초 NC 선발 토다 나츠키가 역투하고 있다. 2026.3.31 image@yna.co.kr(끝)

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] NC 다이노스가 롯데 자이언츠의 8연승을 저지했다.

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NC는 25일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 경기서 8대2로 승리했다. NC는 4연패에서 탈출했다.

선발투수 토다가 7이닝 2실점 호투했다. 토다는 시즌 4승(5패)을 신고했다. 토다는 4승 중 3승을 롯데전에 챙겼다. 토다는 롯데전 3경기 3승 무패 평균자책점 2.50을 마크했다.

토다는 한 경기 개인 최다 탈삼진 기록도 세웠다. 이날 삼진 8개를 빼앗아 종전 6개를 넘어섰다.

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NC 타선은 선발 전원 안타로 토다를 도왔다.

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NC가 1회초 기선을 제압했다. 1사 후 이우성이 볼넷을 골랐다. 박민우가 행운의 3루앞 내야 안타 출루했다. 박건우가 다시 볼넷. 만루에서 권희동이 삼진을 당했다. 데이비슨이 해결사였다. 2사 만루에서 좌중간 2타점 적시타를 터뜨렸다.

2-0으로 앞서가던 NC는 3회초에 확실하게 승기를 잡았다. 대거 6점을 뽑았다. 8-0으로 도망갔다.

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박민우가 우전 안타로 포문을 열었다. 박건우가 연속 안타를 쳤다. 포수 손성빈이 2루 송구 실책을 저질렀다. 무사 2, 3루에서 권희동이 좌전 안타를 때렸다. 박민우 박건우가 모두 득점했다.

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데이비슨이 삼진을 당했지만 천재환이 안타를 쳐 흐름을 이어갔다. 1사 1, 3루에서 김형준이 우익수 희생플라이로 권희동을 불러들였다. 5-0. 김휘집이 볼넷으로 나가 주자가 다시 쌓였다. 2사 1, 2루에서 김주원이 2루타를 폭발했다. 6-0으로 달아나며 2, 3루에 주자가 위치했다. 이우성이 중전 안타를 쳐 나머지 주자까지 쓸어담았다.

롯데는 4회말 2점을 만회했다. 선두타자 황성빈이 3루타로 분위기를 살렸다. 고승민이 우전 안타를 쳐 추격을 시작했다. 레이예스도 연속 안타를 쳤다.

1사 1, 3루에서 한동희가 중견수 희생플라이로 2점째를 만들었다. 좌중간을 가를 뻔한 타구였는데 NC 중견수 천재환이 몸을 날려 뜬공으로 막았다. 이 공이 빠져서 다시 주자가 모였다면 롯데의 빅이닝으로 연결이 될 수도 있었지만 흐름이 뚝 끊겼다.

5회 이후에는 양 팀 투수들의 호투 속에 추가 득점이 나오지 않았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com