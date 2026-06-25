"홈런 공동 1위? 타이틀 생각無"…'홈런 22개' 김도영 "팀이 이기는 방향만 신경 쓴다" [SC포커스]

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 시즌 22호 투런홈런을 날린 KIA 김도영. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] KIA 타이거즈의 '천재 타자' 김도영의 방망이가 다시 한번 무섭게 불을 뿜었다. 하루에만 두 개의 홈런포를 가동하며 리그 홈런 공동 1위 자리에 당당히 이름을 올린 김도영은 성적을 떠나 "진짜 정상 궤도에 올라섰다"며 한층 더 진화한 괴물의 탄생을 알렸다.

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김도영은 25일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 맹활약하며 팀의 상승세를 이끌었다. 특히 이날 홈런 두 방을 터뜨린 김도영은 LG 트윈스 오스틴 딘과 함께 홈런 공동 1위로 어깨를 나란히 하게 됐다. 경기를 마친 후 만난 김도영의 표정에는 타격 선두권 경쟁의 짜릿함보다 자신의 진짜 감각을 찾았다는 안도감과 자신감이 교차하고 있었다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 3회초 키움 알칸타라 상대 투런홈런을 날린 KIA 김도영. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

올 시즌 내내 매서운 타격을 선보였던 김도영이지만, 그가 스스로 느끼는 타격 메커니즘의 완성도는 이제야 100%에 도달한 모양새다.

김도영은 "사실 결과가 이렇게 나오기 때문에 저도 당연하게 좋은 감각이 돌아오고 있구나라는 느낌을 받았다"고 입을 열었다.

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이어 "정말 지금까지 왔던 좋았던 감각은 다 거짓말이었던 것 같다. 이번이 진짜 뭔가 제대로 느낌을 받았다"며 현재 타격 컨디션이 최고조에 달했음을 시사했다. 성적이나 지표를 떠나 타석에서 공을 바라보고 배트를 돌리는 회전력과 타이밍 자체가 완벽하게 맞아떨어지고 있다는 확신이다.

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이날 김도영이 쏘아 올린 홈런 두 방은 모두 상대 투수의 슬라이더를 공략한 것이었다. 변화구만 두 개를 때려내며 멀티 홈런을 완성한 비결에 대해 김도영은 "노림수를 가졌던 것은 아니고, 직구 타이밍에 나가다가 (슬라이더가) 걸린 것"이라고 설명했다. 그는 이어 "우선 그렇게 생각을 하고 타격이 이뤄졌다는 것 자체만으로도 내가 정말 정상적으로 돌아오고 있구나라는 느낌을 받았다"고 강조했다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 시즌 22호 투런홈런을 날린 KIA 김도영. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

이날 홈런 2개를 추가하며 오스틴과 홈런 공동 1위가 된 데 이어 타점 부문까지 턱밑까지 바짝 추격했지만, 김도영은 개인 타이틀 경쟁에 철저하게 선을 그었다. 오스틴과의 시너지나 경쟁 구도에 대해 김도영은 "최근에 전혀 그런 생각을 한 적이 없다"고 단호하게 말했다.

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그는 "지금 내가 좋은 감각을 유지하기 위해서는 그런 생각 자체는 접어둬야 될 때가 맞는 것 같다"라며 "타이틀이나 경쟁에 대한 생각은 완전히 접어두고 오직 내가 신경 써야 할 부분에만 집중하고 있다"고 털어놓았다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 3회초 키움 알칸타라 상대 투런홈런을 날린 KIA 김도영. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

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타점왕이나 홈런왕 등 누적 기록에 대해서도 "사실 기록에 대한 생각은 없다"고 선을 그은 김도영은 "그냥 기록으로 보자면 지금 내 타율 하나만 보고 있고 다른 건 전혀 신경 쓰지 않는다. 오로지 경기 때 팀이 이기는 방향으로만 신경 쓰고 있다"고 덧붙였다.

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 3회초 키움 알칸타라 상대 투런홈런을 날린 KIA 김도영. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

고재완 기자 star77@sportschosun.com