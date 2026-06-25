아니, 강민호가 왜 저기에… KBO 최다 2547경기 신기록 보유자의 첫 포수 탈출, 어색하다 어색해…

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 강민호가 1루 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]이례적인 모습이었다.

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비 그친 잠실구장. 삼성 라이온즈 강민호가 1루 미트를 꼈다.

강민호는 25일 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스전에 8번 포수로 선발 출전했다. 첫 타석에서 몸에 맞는 공으로 출루한 강민호는 6-0으로 크게 앞선 2회초 2사 만루에서 2타점 적시타를 날리며 기분 좋게 출발했다.

포수로도 후라도를 6⅔이닝 3실점으로 잘 리드하며 2연패 탈출을 눈 앞에 뒀다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 7회말 LG 문성주 타구를 잡기 위해 몸을 날렸던 삼성 유격수 김영웅이 통증을 호소하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

하지만 11-3 큰 점수 차로 앞서던 8회 돌발상황이 벌어졌다. 32분간 우천 취소 후 재개된 8회초. 대수비로 교체출전한 김영웅이 타석에서 자신의 파울타구에 오른쪽 정강이를 맞았다. 크게 고통을 호소했지만 대타를 낼 수 없었다. 내야수를 모두 바꿨기 때문이다. 결국 다시 타석에 섰고 삼진으로 물러났다. 벤치로 돌아가던 김영웅은 여전히 남은 통증에 제대로 걷지도 못할 정도였다.

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8회말 3루 수비는 무리였다. 벤치에 남은 야수는 포수 김도환 장승현 두명이 전부.

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 강민호가 1루 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 강민호가 1루 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

벤치가 고육지책을 냈다.

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장승현을 강민호 대신 포수로 앉히고, 포수 강민호를 1루수로 보냈다. 김영웅 투입 때 1루로 갔던 전병우가 다시 3루로 돌아갔다.

2547경기째 출전으로 KBO 역대 최다 경기 출전 신기록 보유자. 강민호의 데뷔 첫 1루수 출전이었다.

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어색하게 1루미트를 끼고 선 강민호의 모습은 살짝 긴장한 듯한 표정. 이미 승부가 기운 경기 막판 색다른 볼거리를 선사했다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com