'시즌 5승' 웃지 못한 클로저…"다음에는 믿음직한 모습 보이겠습니다"

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전. 9회초 박영현이 투구하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] "마무리투수로서 깔끔하게 막아주지 못해 미안하다."

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KT는 25일 수원 KT위즈파크에서 열린 SSG 랜더스와의 홈경기에서 12대7로 승리했다. 2위 KT는 전날 패배를 설욕하고 43승1무29패를 기록했다.

승리까지 오기에 조금은 길을 돌아왔다. 4회초까지 3-5로 지고 있던 KT는 4회말 샘 힐리어드의 역전 스리런 홈런으로 리드를 가지고 왔다. 7회 한 점을 더하면서 승기를 잡나 싶었다.

8회초 고비가 찾아왔다. 손동현이 올라왔고, 선두타자 최지훈에게 3루타를 맞았다. 오태곤을 볼넷으로 내보낸 뒤 정준재에게 희생플라이를 허용했다.

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박성한과의 승부. 1B2S에서 KT는 투수 교체를 단행했다. 마무리투수 박영현을 올리는 승부수. 그러나 결국 2루타를 맞았고, 1사 2,3루 위기가 됐다. 최정과의 승부에서 유격수 땅볼을 얻어냈지만, 3루 주자의 득점을 막을 수 없었다. 결국 7-7 동점. 김재환을 우익수 뜬공으로 잡아내면서 이닝을 마치게 됐다.

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KT 타선은 8회말 힐리어드와 허경민의 연속 2타점 2루타, 김상수 타석에서 나온 안타와 상대 실책을 묶어 12-7로 달아났다.

9회초 박영현이 다시 마운드에 올랐다. 기예르모 에레디아를 1루 땅볼로 잡았지만, 신범수의 안타와 폭투로 1사 2루가 됐다. 그러나 고명준을 땅볼로 처리한 뒤 최지훈을 삼진으로 잡아내면서 승리를 지키는데 성공했다. 박영현은 시즌 5번째 승리를 품었다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전. 5대4로 승리한 KT 이강철 감독이 마무리 박영현을 환영하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

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경기를 마친 뒤 박영현은 마냥 웃지 못했다. 남겨준 주자에게 점수를 허용한 게 마음에 걸렸다. 박영현은 "(손)동현이 형에 이어 등판했는데, 팀의 마무리로서 깔끔하게 막아주지 못해 미안하다. (조)대현이 형도 포수 리드를 잘해줬는데 내 실투로 (박)성한이 형에게 장타를 맞았다"고 자책했다.

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박영현은 "다음에는 조금 더 정교한 투구로 마무리 투수다운 믿음직하고 좋은 모습 보여주고 싶다"고 각오를 전했다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com