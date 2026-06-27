"전원이 필승조" 불펜이 약점? 그건 옛날 얘기, 10개 구단 유일 3점대 ERA 1위

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 최지광이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

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[스포츠조선 정현석 기자]한때 삼성 라이온즈는 '불펜이 약점'이란 말을 들었다.

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불펜 투수들이 자존심이 상했다. 결의했고, 겨우내 각자 노력으로 최대치를 완성했다.

그렇게 합쳐진 시너지. 난공불락의 불펜진이 완성됐다. '지키는 야구'의 진수를 보여주며 위기마다 팀을 구하고 있다. 긴 연패가 사라진 건 불펜 안정 덕분이다.

26일 대구 KT전에서도 무실점 합작으로 2연승을 이끌었다.

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삼성 불펜진은 26일 현재 리그 유일 3점대 평균자책점(3.77)으로 1위 자리를 굳건히 지키고 있다.

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최근 경기에서도 삼성 불펜의 위력은 여전하다.

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 김태훈이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

26일 삼성은 KT를 상대로 9대1 대승을 거두며 주말 3연전 기선제압에 성공했다.

선발 장찬희가 5이닝 1실점으로 탄탄하게 마운드를 지키고 내려오자, 뒤이어 등판한 백정현 이승현 최지광 이승민 임기영이 단 4이닝 동안 1점도 내주지 않는 완벽한 무실점 릴레이 투구로 역전의 발판을 마련함과 동시에 승리를 지켜냈다.

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불펜진의 맹활약 뒤에는 박진만 감독의 철저하고 유연한 '불펜 운영'과 베테랑들의 헌신이 자리하고 있다.

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박진만 감독은 "우리 불펜진들은 거의 전부가 다 지금 거의 필승조 역할을 해주고 있는 상황"이라고 칭찬을 아끼지 않았다.

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 이승현이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

특정 투수에게 과부하가 걸리지 않도록 적절하게 로테이션 하는 박 감독의 운영 철학도 빛을 발하고 있다.

박 감독은 "전원이 필승조 역할을 하고 있어 선수들이 하루 던지면 그 다음 날 휴식을 줄 수 있다"며 "이승현 선수도 한번 2군에 갔다 오면서 시즌 초반에 좋았던 그 구위도 다시 찾았다"고 설명했다. 철저한 휴식 보장과 적절한 리프레시가 투수들의 구위 회복과 롱런으로 이어지고 있는 분위기.

박 감독은 "이런 부분에서 (불펜진이) 큰 역할을 해주고 있다. 특히 최지광 이승민과 베테랑(김재윤 백정현 김태훈 이승현 임기영) 투수들이 중심을 잘 잡아주고 있다"며 흔들릴 수 있는 상황마다 마운드의 중심을 잡아주는 베테랑 투수들에게 고마움을 전했다.

27일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 김재윤이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.27/

28일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 백정현이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

선발이 내려간 뒤에도 숨막히는 릴레이 호투를 이어가는 삼성 불펜진. 중반 이후 역전의 발판이 되고 있다.

"전원이 필승조"라는 박진만 감독의 말처럼, 쉬어갈 곳 없는 삼성의 강력한 불펜 에너지가 시즌 중반 상승세의 발판으로 작동하고 있다.