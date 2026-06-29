켈리가 어쩌다 이 지경, 홈런 3방에 와르르 5연패 침몰...ERA 5.84 최하위 수준, 6월 전패 '생애 최악의 한달'

메릴 켈리가 29일(한국시각) 탬파베이전에 등판해 1회말 피칭을 하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]KBO리그 '역수출품' 원조 투수가 또 부진한 투구 끝에 패전을 안았다.

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애리조나 다이아몬드백스 메릴 켈리가 5연패의 늪에 빠졌다. 켈리는 29일(이하 한국시각) 트로피카나필드에서 벌어진 탬파베이 레이스와의 원정경기에 선발등판해 6이닝 동안 홈런 3방을 포함해 8안타를 얻어맞고 5실점했다. 애리조나는 1대5로 무릎을 꿇었다.

켈리는 시즌 14경기에서 81⅔이닝을 투구해 5승8패, 평균자책점 5.84, 47탈삼진, WHIP 1.53, 피안타율 0.287을 마크했다. 지난 겨울 2년 4000만달러에 계약하며 그토록 원했던 친정 복귀를 이뤘지만, 시즌 내내 들쭉날쭉한 피칭이 이어지고 있다.

켈리는 지난 6일 워싱턴 내셔널스전서 5이닝 7실점한 이후로 5경기에서 내리 패전을 안았다. 6월 5경기에서 5패, 평균자책점 7.31, 피안타율 0.319를 기록했다. 2019년 메이저리그 데뷔 이후 월간 단위로 이렇게 부진했던 적이 없었다.

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2024년 8월에 4경기에서 2승, 평균자책점 6.75, 피안타율 0.318로 최악의 한 달을 보낸 적이 있는데, 그때는 어깨 부상에서 돌아온 직후였다.

메릴 켈리가 6월 5경기에서 전패를 당했다. AFP연합뉴스

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올해도 시즌 합류가 늦기는 했다. 켈리는 시즌 개막을 앞두고 왼쪽 늑간신경 자극(left intercostal nerve irritation) 진단을 받고 부상자 명단(IL)에 올랐다. 치료와 재활로 한달을 보낸 켈리는 지난 4월 4일 트리플A 리노 에이시스 소속으로 앨버커키 아이조톱스(콜로라도 로키스 산하)를 상대로 마이너리그 재활 경기에 등판해 5이닝 2안타 무실점의 호투로 컨디션 점검을 마치고 4월 15일 복귀했다.

첫 4경기에서 평균자책점 9.95로 갈피를 잡지 못하다 5월 10일 뉴욕 메츠를 상대로 7이닝 1실점으로 호투하면서 페이스를 찾았다. 5월 16일에는 콜로라도 로키스전서 9이닝 1실점의 완투승을 거두며 절정을 달렸다. 5월 말까지 5경기 연속 3실점 이하의 안정감이 돋보였다. 그러나 6월 들어 갑자기 흔들렸다.

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홈런을 집중적으로 얻어맞는다. 시즌 피홈런 18개는 전체 투수들 중 7번째 많은 수치다. 6월에만 8홈런을 허용했다. 제구가 안되고 구위가 떨어졌다는 뜻이다.

탬파베이 주니어 카미네로가 5회말 비거리 463피트 대형 솔로홈런을 터뜨린 뒤 타구를 바라보며 기뻐하고 있다. Imagn Images연합뉴스

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이날도 2회말 세드릭 멀린스에 1B2S의 유리한 카운트에서 91.3마일 직구를 어중간한 높이로 던지다 우중간 솔로포를 내줬고, 5회에는 주니어 카미네로에 91.7마일 직구가 한복판으로 들어가면서 비거리 463피트짜리 대형 솔로포를 얻어맞았다. 비거리로는 전체에서 4번째로 멀리 날아간 타구였다.

6회에는 벤 윌리엄슨에게 90.9마일 싱커를 몸쪽으로 구사하다 좌월 솔로홈런을 허용했다.

켈리는 다양한 구종을 안정적인 커맨드로 던지는 스타일이다. 직구 스피드는 최고 93~94마일, 평균 92마일 안팎이라 찍어누르지는 못한다. 결국 제구가 문제라는 얘기다. 이날도 헛스윙율은 8%에 불과했고, 하드히트가 9개나 나왔다.

규정이닝 미달로 평균자책점 랭킹에는 없지만, 최하위 수준이라고 보면 된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com