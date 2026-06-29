[오피셜] 키움, 맷 데이비슨 영입 확정…外人 타자 2명으로 간다 '7월 4일부터 합류할 듯'→와일스 웨이버 공시

27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. 4회초 2사 NC 데이비슨이이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/

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[스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈가 네이선 와일스와 결별하고 맷 데이비슨과 손 잡는다.

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키움은 29일 오전 한국야구위원회(KBO)에 외국인 투수 네이선 와일스에 대한 웨이버 공시를 요청했다. 동시에 지난 27일 NC다이노스에서 웨이버 공시된 외국인 타자 맷 데이비슨에 대한 계약 양도 신청서를 제출했다.

구단은 28일 창원 NC전 종료 후 데이비슨 영입을 최종 결정했으며, 앞으로 웨이버 공시 및 선수 계약의 양도 규정에 따른 절차를 밟는다. 데이비슨은 다음달 4일 선수단에 합류할 것으로 예상된다.

17일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 와일스. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.17/

데이비슨은 2009년 MLB 신인드래프트에서 애리조나 다이아몬드백스에 지명되며 프로 생활을 시작했다. 이후 시카고 화이트삭스, 신시내티 레즈, 오클랜드 애슬레틱스 등을 거쳤으며, 2023년에는 NPB 히로시마 도요 카프에서 활약했다.

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2024년 NC다이노스와 계약하며 KBO리그에 입성한 데이비슨은 첫 해부터 46홈런을 터뜨리며 홈런왕에 올랐다. 2025년에도 36홈런을 기록하며 꾸준한 장타력을 증명했다. 2026년에도 NC 소속으로 활약하다 지난 27일 웨이버 공시됐다. NC에서 뛴 세 시즌 동안 331안타 90홈런 타율 2할9푼8리 OPS 0.955의 성적을 남겼다.

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구단은 검증된 장타력을 갖춘 데이비슨을 영입해 공격력을 극대화한다는 계획이다. 구단은 "선발진은 알칸타라, 하영민, 안우진, 배동현, 박준현 등을 중심으로 어느 정도 경쟁력을 갖췄으나, 공격력에서는 아쉬움이 있었다"며 "데이비슨의 합류로 팀 타선에 새로운 활력이 더해질 것으로 기대한다. 특히 외국인 타자 히우라와 시너지를 발휘해 공격의 돌파구를 열어주길 바란다"고 전했다.

한편 구단은 웨이버 공시 선수의 계약 양도 규정에 따라 NC가 데이비슨과 계약한 연봉 중 잔여 연봉을 데이비슨에게 지급한다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com