[오피셜] 올스타전 감독 추천 선수까지 오늘(29일) 모두 공개된다…'크보라이브' 낮 3시45분 '라방'

사진제공=KBO

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[스포츠조선 고재완 기자] 2026 KBO 올스타전에 출전하는 드림, 나눔 올스타 감독 추천 선수 26명의 명단이 KBO 공식 유튜브 및 틱톡 채널에서 방송되는 '크보라이브'를 통해 공개된다.

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29일 오후 3시 45분부터 방송되는 '크보라이브'는 드림 올스타 이숭용(SSG) 감독과 나눔 올스타 염경엽 감독(LG)이 뽑은 총 26명의 감독 추천 선수를 소개한다.

이날 공개되는 드림 올스타 13명, 나눔 올스타 13명의 감독 추천 선수는 팬과 선수단 투표로 선정된 양 팀 베스트12와 함께 다음 달 11일 잠실야구장에서 열리는 KBO 올스타전에 출전한다.

'크보라이브'는 KBO가 팬 퍼스트 강화를 위해 선보이는 소통 콘텐츠다. KBO는 리그 주요 현안과 정책, 국가대표팀 관련 이슈를 팬들에게 쉽고 친근하게 전달하고, 다양한 참여형 이벤트를 통해 팬들과의 접점을 확대할 예정이다.

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팬과 선수단 투표를 통해 선정된 2026 신한 SOL KBO 올스타전 베스트12 명단도 지난 24일 '크보라이브'를 통해 첫 공개된 바 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com