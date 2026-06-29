"코치 연봉 5천, 월급은 10개월만"…임창용이 토로한, 레전드들이 현장에 없는 이유 "처우 개선 시급"

사진캡처=유튜브 채널 '창용불패'

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[스포츠조선 고재완 기자] 전 프로야구 선수 임창용이 은퇴한 야구 레전드들이 프로야구 현장 코치로 복귀하지 못하는 구조적인 문제와 대한민국 야구 시스템을 향해 거침없는 돌직구를 날렸다.

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임창용은 28일 자신의 유튜브 채널 '창용불패'에 '레전드들이 KBO 코치를 외면하는 진짜 이유-"비시즌엔 투잡 뜁니다"'라는 제목의 영상을 공개했다.

임창용은 레전드들이 현장 코치 대신 해설이나 미디어 쪽을 선호할 수밖에 없는 가장 큰 원인으로 '턱없이 낮은 처우'를 꼽았다. 미디어 활동 역시 야구 판의 일환이며, 현실적인 생계 문제를 무시할 수 없다는 진단이다.

임창용은 "프로야구 코치들의 연봉은 보통 5000만 원부터 스타트한다. 세금과 국민연금 등을 떼고 나면 최소한의 생활밖에 할 수 없는 상황"이라며 "코치들의 처우는 야구 판에서 '맨 하위의 하위'다"라고 뼈아픈 현실을 지적했다.

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"코치들은 월급이 12개월 중 10개월밖에 안 나온다. 나머지 2개월은 월급이 안 나오기 때문에, 현직 코치들 중에는 비시즌에 쿠팡 배달 알바를 해가며 생계를 이어가고 있는 사람들도 있다"라는 말에 임창용은 "생활인이기 때문에 현장으로 돌아가기가 참 겁나는 것"이라고 전했다.

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반면 해설이나 미디어 쪽으로 가면 연봉이 곧바로 억대로 올라간다. 또한, 스타 감독들의 경우 우승 보너스 등 상상 이상의 금액을 받지만 코치들에게는 철저히 외면당하는 구조적 모순을 지적하며 코치들의 처우 개선과 구조 개편이 시급하다고 목소리를 높였다.

사진캡처=유튜브 채널 '창용불패'

기술이나 금액적인 부분 외에도 '감독들의 성향과 역학 관계' 역시 레전드들의 현장 복귀를 가로막는 거대한 장벽이다.

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임창용은 "현장에 있는 레전드들은 거의 다 감독들이다. 감독 입장에서도 레전드를 코치로 쓰기에는 부담스럽다"라며 "감독보다 스펙이 훨씬 좋은 레전드보다는, 자기가 쓰기 편하고 부르기 편한 코치들을 선호하는 게 현실"이라고 짚었다.

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본인의 거침없는 성향에 대해서도 솔직하게 인정했다. 임창용은 "나를 쓰는 사람들은 많이 부담스러울 것이다. 자꾸 위와 부딪히면 안 되는데 내가 좀 부딪히는 스타일"이라며 과거 KIA 타이거즈 시절 김기태 감독과의 불화를 간접적으로 언급했다. 그는 "평소에 다 참으면서 정말 조용히 있다가 딱 한 번 얘기했는데 거기서 틀어졌다. 이래도 흥 저래도 흥 하는 스타일인데, 내가 말을 꺼내기까지는 그만큼 코치를 통해 얘기해도 개선이 안 되고 쌓인 게 있었기 때문인데 (감독님이) 못 받아들이신 것 같다"고 회상했다.

그럼에도 불구하고 임창용은 "만약 친정팀인 KIA나 삼성에서 연봉 5000만 원을 줄 테니 코치로 와달라고 제안한다면 가겠느냐"라는 질문에 망설임 없이 "부르지 않겠지만, 제안이 온다면 무조건 간다"고 답하며 야구 현장을 향한 변함없는 열정과 진심을 드러냈다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com