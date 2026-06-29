'144㎞보다 더 빛난 완성도' 스카우트 앞에서 증명한 덕수고 김규민, 뛰어난 경기 운영 능력...청룡기 첫 경기 무실점 호투[청룡기 현장]

제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 한광BC와 덕수고의 경기가 29일 서울 목동야구장 열렸다. 덕수고 김규민이 역투하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[목동=스포츠조선 박재만 기자] 스피드보다 완성도가 돋보였다. 덕수고 우완 김규민이 청룡기 첫 경기부터 뛰어난 경기 운영 능력을 선보이며 스카우트들의 시선을 사로잡았다.

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29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 및 주말리그 왕중왕전 한광BC와 1회전에 선발 등판한 덕수고 김규민은 3⅓이닝 동안 3피안타 3탈삼진 무사사구 무실점으로 호투하며 덕수고의 승리에 발판을 마련했다.

직구 최고 구속은 144㎞에 그쳤지만 스피드건에 찍히는 구속보다 구위는 위력적이었다. 원하는 코스에 직구를 정확하게 꽂았고, 120~130㎞대 슬라이더를 섞어 던지며 타자들의 타이밍을 완벽하게 빼앗았다. 완급 조절과 제구력을 앞세운 투구는 고교 투수답지 않은 안정감을 보여줬다.

위기 관리 능력도 인상적이었다.

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1회 선두타자 윤종현에게 2루타를 허용하며 불안하게 출발했지만, 후속 타자를 침착하게 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 2회에는 1사 1, 3루 위기를 맞았지만 박성준을 5-4-3 병살타로 유도하며 다시 한번 실점을 허용하지 않았다. 흔들릴 법한 상황에서도 자신의 공을 믿고 던지는 모습이 돋보였다.

고등학생답지 않았던 위기관리 능력 덕수고 선발 김규민.

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3회에는 삼자범퇴로 한광BC 타선을 깔끔하게 정리하며 안정감을 이어갔다. 4회에도 선두타자에게 안타와 도루를 허용했지만 장이준을 삼진으로 돌려세운 뒤 투구수 48개에서 마운드를 내려왔다.

올 시즌 김규민은 14경기에서 7승 1패 평균자책점 1.85를 기록 중이다. 39⅓이닝 동안 볼넷과 사구를 합쳐 단 3개만 내주고 46개의 삼진을 잡아낼 만큼 뛰어난 제구력을 자랑한다.

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압도적인 강속구 투수는 아니지만, 140㎞ 중반대 직구와 좌우타자 가리지 않고 원하는 코스에 슬라이더를 자유자재로 활용하며 경기를 풀어가는 능력은 이미 높은 평가를 받고 있다. 이날 청룡기 첫 경기에서도 실점 위기를 스스로 극복하는 침착한 투구를 선보이며 자신의 강점을 다시 한번 증명했다.

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스카우트들이 지켜보는 가운데 펼친 무실점 호투. 김규민은 화려한 구속보다 뛰어난 경기 운영과 제구력으로 자신의 가치를 확실하게 각인시켰다.

1회와 2회 연이은 실점 위기에서도 무실점 호투를 펼친 덕수고 선발 김규민.