벤자민, 단기 대체 딱지 설움 날린다...새 외인 타자, 전반기엔 못 본다 [잠실 현장]

19일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 두산 벤자민이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.19/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "벤자민은 곧 소식이 있을 것이다. 외국인 타자는 전반기에는 못 온다."

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두산 베어스 외국인 선수 새 판 짜기가 한창이다.

두산은 29일 투수 플렉센과 타자 카메론 웨이버 공시를 신청했다. 플렉센은 부상, 카메론은 부진으로 퇴출 비운을 맛보게 됐다.

아직 시즌이 절반이나 남았다. 빠르게 외국인 선수 진용을 갖춰야 한다.

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투수는 다행이다. 플렉센의 단기 대체 선수로 와 연장 계약을 계속 해왔던 벤자민과 정식 계약을 체결할 예정이다. 30일 잠실 롯데 자이언츠전을 앞두고 만난 김원형 감독은 "벤자민의 이번 6주 계약이 내일(7월1일)까지다. 딱 맞춰 이날 선발 등판이다. 이 경기까지 던지고 그 다음 일이 진행될 것이다. 구단과 얘기가 잘 되고 있는 것으로 알고 있다. 우리도 벤자민이 필요하고, 벤자민도 팀에 남고 싶어 한다"고 설명했다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 1회 1사 2루 적시타를 친 두산 카메론. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.19/

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문제는 타자다. 유력 후보가 있지만, 아직 공개할 단계까지는 아니다. 협상이 완전히 완료된 게 아니기 때문. 김 감독은 "구단에서 열심히 움직이고 있다. 아마 7월 초순에 결론이 날 것이다. 일정상 전반기 안에는 오는 게 힘들다. 후반기 시작에 맞춰 합류시키는 걸 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

새 외국인 선수는 1루수다. 그 때까지 1루는 박지훈, 강승호 두 사람이 번갈아가며 출전할 예정이다. 카메론이 없는 지난 주말 KIA 타이거즈전 2경기 연속 1루수로 선발 출전한 박성재에 대해 김 감독은 "공격에 특화된 선수인데, 수비가 아직 불안한 면이 있다"고 평가했다. 그래서 이날 강승호를 콜업했다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com