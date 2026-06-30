'와 김도영 또 넘겼다' 홈런 단독 1위 등극, 오스틴 2위 밀어냈다…24호, 25호 쾅쾅!

KIA 타이거즈 김도영. 사진제공=KIA 타이거즈

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 김도영이 기어코 홈런 단독 1위에 올랐다.

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김도영은 30일 광주 SSG 랜더스전에 3번타자 3루수로 선발 출전해 1회말가 4회말 2차례 홈런포를 가동했다. 하루에 24호, 25호 홈런을 쏘아 올린 김도영은 LG 트윈스 오스틴 딘(24홈런)을 홈런 2위로 밀어냈다.

김도영은 6-0으로 앞선 4회말 2사 주자 없는 상황에 이날 2번째 홈런포를 가동했다. 김건우의 초구 시속 144㎞짜리 직구가 가운데로 몰린 것을 놓치지 않고 받아쳐 왼쪽 담장을 넘겼다.

첫 홈런은 1회말에 나왔다. 또 2사 주자 없는 상황. 김도영은 SSG 선발투수 김건우의 볼 3개를 신중하게 골랐다. 4구째 직구는 스트라이크. 볼카운트 3B1S에서 스트라이크존 한가운데로 몰린 슬라이더를 놓치지 않고 받아쳐 좌월 솔로포로 연결했다. 비거리 130m 대형 홈런. 전 구단 상대 홈런을 달성한 순간이기도 했다.

KIA 타이거즈 김도영. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 김도영. 사진제공=KIA 타이거즈

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김도영은 3회말 5득점 빅이닝의 서막을 알리기도 했다. 1사 후 박재현이 우중간 3루타로 출루한 상황. 김도영이 중견수 왼쪽 적시타를 때려 2-0으로 거리를 벌렸다. 이후 카스트로의 1타점 적시타와 김건우의 폭투에 힘입어 1득점, 또 변우혁의 2타점 적시타를 묶어 6-0으로 달아났다.

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김도영은 올 시즌 홈런왕에 큰 욕심은 없다고 했다. 시즌 막바지 타이틀 경쟁이 가장 중요한 시기인 9월에 '2026년 아이치-나고야아시안게임' 대표로 차출되기 때문. 김도영은 그 전까지 치열하게 홈런왕 경쟁을 펼치고 결과를 받아들이겠다고 했는데, 하루에 홈런 2개를 몰아치며 일단 오스틴을 다시 따돌리는 데 성공했다.

KIA 타이거즈 김도영. 사진제공=KIA 타이거즈

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com