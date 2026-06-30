이럴수가… 지쳤나? 호주 출신 대체 외인, 충격의 7실점, 데뷔 최단, 최다 실점 충격의 퀵후크

11일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. 6이닝 무실점 호투를 펼친 삼성 선발 오러클린. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.11/

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[창원=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 외인투수 잭 오러클린이 데뷔 후 최악의 피칭 속 조기강판 했다.

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오러클린은 30일 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스전에 선발 등판, 2⅔이닝 동안 74구를 던지며 6안타와 4사구 4개로 7실점 했다. KBO 데뷔 후 최단 이닝, 최다 실점 경기.

아쉬운 피칭 내용이었다. 삼성타선이 1회초 부터 최근 컨디션이 좋은 NC 선발 테일러를 공략, 3득점 하며 오러클린의 어깨를 가볍게 하는 듯했다.

하지만 오러클린은 1회말부터 3득점 리드를 지키지 못했다.

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경기 초반부터 제구에 애를 먹었다. 공끝 위력도 평소 같지 않았다. 볼넷 2개와 안타로 1사 만루를 허용하더니 박건우에게 희생플라이로 첫 실점 했다. 김휘집 몸에 맞혀 2사 만루를 자초한 뒤, 천재환에게 슬라이더를 넣다 좌중간 싹쓸이 2루타로 순식간에 3-4 역전을 허용했다.

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삼성 타선은 2회초에도 김성윤의 내야 적시타로 다시 4-4 동점을 만들었다.

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. 6회 1사 2, 3루. 강판 당하는 삼성 선발 오러클린. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

오러클린은 2회 2사 후 권희동에게 좌익선상 2루타를 허용했지만 실점하지는 않았다.

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하지만 끝내 3회를 넘지 못했다. 1사 후 박건우 김휘집에게 연속안타를 허용한 뒤 첫 타석 적시타를 허용한 천재환을 볼넷 출루시키며 1사 만루. 안중열 타석 때 허무한 폭투로 다시 4-5 역전을 허용했다. 안중열의 유격수 땅볼 때 3루주자가 홈을 밟아 4-6. 결국 오러클린은 거기까지였다. 2사 3루에서 마운드에 오른 이재익이 신재인에게 적시타를 맞아 오러클린의 실점은 7점이 됐다.

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시즌 직전 대체 외인투수로 KBO에 입성한 호주 출신 오러클린은 이날 경기 전까지 15경기 5승4패, 3.86의 평균자책점으로 순항 중이었다. 4연승으로 팀이 반등한 시점에 나온 데뷔 후 최악의 피칭. 큰 아쉬움을 삼킨 오러클린은 7월7일 LG전에 전반기 피날레 등판을 가질 예정이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com