2회까지 7득점 폭발했는데, 강백호 20홈런도 '다음 기회에'…KT-한화 우천 노게임 [대전 현장]

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 타격하는 한화 강백호. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스는 아쉬움을 삼켰고, KT 위즈는 안도의 한숨을 내쉬었다.

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KT와 한화의 30일 대전 한화생명볼파크 경기가 우천으로 노게임이 됐다.

2회까지 7점을 뽑아낸 한화로서는 아쉬움이 짙을 수밖에 없는 경기. 한화는 시작부터 타선이 시원하게 터졌다.

이날 한화는 최인호(좌익수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(중견수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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KT는 최원준(우익수)-김민혁(좌익수)-안현민(지명타자)-샘 힐리어드(중견수)-김현수(1루수)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-한승택(포수)-권동진(유격수)이 선발 출전했다.

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1회초 KT가 삼자범퇴로 물러난 가운데 1회말 한화가 빅이닝을 만들었다. 선두타자 최인호가 안타를 치고 나갔고, 페라자가 볼넷을 얻어냈다. 문현빈까지 볼넷을 얻어내며 무사 만루. 강백호가 희생플라이를 치면서 1-0 리드를 잡았다. 노시환이 유격수 뜬공으로 돌아서면서 2사가 된 가운데 허인서 김태연 이도윤이 연속으로 안타를 치면서 5-0까지 점수를 벌렸다. 심우준이 3루수 땅볼로 돌아서면서 이닝이 끝났다.

2회말 한화가 추가점을 냈다. 2사 후 집중력이 빛났다. 문현빈이 2루타를 치고 나갔고, 강백호가 투런 홈런을 쏘아올렸다. 이 홈런으로 강백호는 2년 만에 20홈런 고지를 밟았다.

대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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3회 두 팀 모두 점수를 내지 못했던 가운데 4회초를 앞두고 갑작스럽게 빗줄기가 굵어졌다. 결국 4회초 KT 선두타자 김민혁이 타석에 들어서지 못한 채 우천 중단이 됐다.

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한 시간 넘게 기다리며 상황을 지켜봤지만, 빗줄기는 잦아들지 않았다. 결국 경기에 돌입하지 못한 채 우천 노게임 선언이 내려졌다.

한화 선발 윌켈 에르난데스의 3이닝 1안타 무실점 호투와 KT 선발 맷 사우어의 3이닝 7안타(1홈런) 2볼넷 1탈삼진 7실점 피칭 모두 '무효'가 됐다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com