박찬호 결승타-쐐기 스리런 대폭발, 최민석 무4사구 8승 환상투...상승세 롯데 격파 [잠실 현장]

4일 잠실구장에서 열린 두산과 한화의 경기. 두산 박찬호가 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.04/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 김용 기자] 박찬호, 최민석이 다했네.

Advertisement

두산 베어스가 한 주의 시작을 기분 좋게 했다. 최근 상승세의 롯데 자이언츠를 꺾고 다시 연속 위닝 시리즈 시동을 걸기 시작했다.

두산은 30일 잠실구장에서 열린 롯데와의 주중 3연전 첫 번째 경기에서 결승타에 쐐기 스리런포까지 때린 박찬호와 선발로 등판해 6이닝 무4사구 무실점 완벽한 피칭을 한 최민석을 앞세워 5대0 완승을 거뒀다.

지난주 4연승으로 2연속 위닝 시리즈를 달성했던 두산은 이번 롯데 시리즈 3연속 위닝 시리즈 발판을 마련했다. 이날 똑같은 5할 승률 한화 이글스가 KT 위즈전 7-0으로 이기던 경기 노게임 선언이 돼, 두산이 단독 5위가 됐다. 반대로 4연속 위닝 시리즈를 달리던 롯데가 연속 위닝 시리즈 달성 위기에 처했다.

Advertisement

팽팽한 투수전이었다. 하지만 집중력 싸움에서 두산과 최민석이 앞섰다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 6회말 투구를 마치고 주먹을 쥐어보이는 롯데 선발 박세웅. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

Advertisement

롯데 선발 박세웅도 잘 던졌다. 하지만 고비를 넘지 못했다.

두산이 선취점을 냈다. 2회 선두 김민석이 행운의 2루타로 출루한 게 시작이었다. 안재석의 내야 땅볼로 1사 3루. 롯데 내야가 전진 수비를 하는 가운데, 박찬호가 그 수비를 뚫어버리는 1타점 중전 적시타를 때려냈다.

Advertisement

최민석이 6회까지 무실점 피칭을 한 가운데, 박세웅도 2회 1실점을 제외하고 잘 버텼다. 하지만 투구수 100개 가까워진 6회 무너졌다.

Advertisement

1사 후 두산 박준순, 양의지의 연속 안타가 터졌다. 양의지의 타구는 사실 평범한 2루 땅볼이었는데 치고 달리기 작전 덕에 롯데 2루수 고승민의 스텝이 꼬였고, 느리게 굴러간 타구가 외야로 흘러나가 버렸다. 그리고 이어진 1사 1, 3루 찬스서 김민석이 두 번째 득점을 가져오는 중전 안타를 쳐냈다. 김민석은 이날 3안타 맹타를 휘둘렀다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 주말 3연전 첫 번째 경기. 1회말 2사 1, 2루. 1타점 적시타를 날린 두산 김민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.26/

여기서 끝이 아니었다. 안재석의 삼진으로 2사 1, 2루 상황. 박찬호가 결정적인 스리런 홈런을 터뜨렸다. 풀카운트 상황서 변화구를 노렸는지, 몸쪽 높은 스위퍼를 완벽한 타이밍으로 잡아당겼고, 맞는 순간 홈런임을 직감할 수 있는 큰 타구가 외야로 날아갔다. 좌측 파울 폴대 살짝 안쪽에 떨어지며 홈런. 자신의 시즌 4호포.

두산은 5-0이지만 7회와 8회 필승조 이용찬과 김택연을 올리며 확실한 승리 의지를 보였다. 김택연이 무사 1, 2루 위기에 처하고 3루수 안재석 실책까지 겹치며 어려움을 겪었지만 결국 윤동희와 고승민을 삼진과 1루 땅볼로 잡으며 무실점으로 한 이닝을 책임졌다. 두산은 세이브 상황이 아니기에 9회 마무리 이영하 대신 김정우를 올려 영봉승을 완성했다.

18일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 1회 이닝을 마친 두산 선발 최민석. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.18/

최민석은 이날 승리 투수가 되며 시즌 8승(2패)째를 따냈다. 8승이던 KIA 타이거즈 올러가 이날 SSG 랜더스전 승리를 거두면 9승 단독 1위가 되는 바람에, 최민석은 다승 공동 2위가 된다. 두 사람은 평균자책점 경쟁도 하는 중인데 2위 최민석이 2.39로 떨어뜨렸지만 올러도 2.36이 돼 역시 1위를 지켰다. 올러는 6이닝 3실점을 했는데, 그 3점이 모두 비자책점이라 평균자책점에 영향이 없었다.

롯데 타선은 이날 안타를 8개나 치고도 1점도 뽑지 못해 안타까움을 남겼다. 찬스에서의 집중력 부족. 박세웅은 시즌 6패(2승)째를 떠안아야 했다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com